喝早餐店奶茶！衰妹一吸硬硬的…哭吐「噁黃指甲」：我還咬了幾下

▲原PO喝奶茶，吸到噁黃指甲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「到底是有多衰？」一名女網友大哭討拍，日前分別去兩店家買早餐，豈料漢堡吃到一半，發現老闆加料一根鋼刷，下秒喝奶茶時，吸到一個指甲，「我還咬了幾下…我受不了！」超噁經驗掀起大批網友看傻，既好笑又心疼回應「好險沒有灰指甲！」

這名女網友在臉書《爆怨公社》崩潰表示，昨（10）日，特地跑兩趟不同的早餐店，「因為一間食物好吃，一間奶茶好喝。」正當原PO幸福咬下漢堡時，正享受美食在舌尖上跳動，怎料，「吃到一半，發現有刷鍋的鋼刷鐵絲還鋼絲的。」

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咬到異物瞬間，原PO腦海跳出無數的「衰歷史」，同時自我安慰「好沒關係，這輩子也不是第一次吃到這東西…曾經還吃麵吃到一半發現蟑螂在下面，我都算了，也沒吐還什麼…」

▲隔著螢幕，仿佛能聞到指甲異味！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

同時，原PO一口喝下奶茶，打算壓壓驚、撫平驚恐的情緒，結果一秒崩潰「發現怎麼也有東西…以為也是鋼刷，我拿出來之後發現是指甲，是指甲！是指甲！是指甲！X，我還咬了幾下…我受不了。」

原PO眼神死直呼，「這真的讓我反胃到真的吐了！」連續中獎的悲催故事，讓眾多網友笑壞，「中獎機率頗高」、「環境堪慮啊…太噁了」、「鈣質補充物」、「妳的運氣，買個樂透吧」、「好險沒有灰指甲」、「這太誇張了，是邊煮邊在旁邊剪指甲嗎」、「比較像有點味道的腳趾甲」。

▲網友也崩潰一波！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

不少苦主也心有戚戚焉表示，「指甲我也吃過，我吃的是大姆指的指甲片」、「我也咬到過，喝過柚子茶，咬的當下想說這個柚子皮怎麼很硬，吐出來是指甲」、「我女友吃湯圓也吃到指甲」、「我吃過有指甲的包子咧，我吐好幾天」、「指甲我也吃過，我吃的是大姆指的指甲片」、「看到妳的，又讓我回想到，有次買臭豆腐裡面的小黃瓜，也讓我咬到指甲，而且是小拇指又髒又長」。