1.3億用戶團購電商1年就破產！　瘋狂燒錢補貼「負債69億」

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1.3億用戶團購電商「淘集集」1年就破產！　瘋狂燒錢補貼負債69億

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▲▼擁有1.3億用戶的電商平台「淘集集」宣布破產。（圖／翻攝自淘集集微博）

▲擁有1.3億用戶的電商平台「淘集集」宣布破產。（圖／翻攝自淘集集微博）

記者林彥臣／綜合報導

大陸電商平台競爭激烈，擁有1.3億用戶的「淘集集」在微博上出聲明，「向夥伴們說聲對不起，這可能是我們最後一條微博」，由於資金未能如期到帳，併購重組失敗，將尋求破產清算或破產重整，前後只營運了1年多就黯然收場。

根據陸媒《華夏經緯網》報導，「淘集集」在2018年上線是一個主打下沉市場（指三、四線城市的消費市場）的社交電商平台，主攻三、四線城市以及鄉鎮地區，「淘集集」跟大陸新創電昌創始者「拼多多」運作模式非常像，以走量為主，商品單價很低，從而吸引自然流量，曾被稱為「下沉新貴」，透過瘋狂補貼，燒錢獲客，網傳淘集集僅僅幾個月的時間就獲得了1.3億註冊用戶，時間上勝過拼多多。

公開資料顯示，2018年10月，淘集集曾進行4200萬美元A輪融資，險峰旗雲基金公司與Tiger Global Management（老虎基金）均為投資方，當時市值達到2.42億美元。

今年10月中旬，CEO張正平在微博發佈了「致夥伴們的一封道歉信」，承認資金鍊斷裂「將與國內某大型集團公司進行重組併購，其主要經營模式由商家入駐模式，調整為合夥人自營模式，現有主要供應商轉為淘集集股東合夥人。」

根據《央視》報導，互聯網專家包冉評論指出，在拼多多成功之後，出現了一大堆的模仿者，包括淘集集也跟上來了，如果打開看一下這個App，就會發現裡面1元、2元商品遍地都是。但是有很多用戶投訴，因為東西很便宜，但收到以後質量非常低劣，社交電商絕不意味著低價、低質，而應該是物美價廉。

包冉還指出，像淘集集這樣簡單粗暴地燒錢，只是滿足於公司今天的日活漲了多少、明天月活漲了多少。註冊用戶可能是過億了，但這個用戶能不能留得住？有沒有復購？是不是來了就變成沉默用戶？公司都不管了，完全是把所有的企業發展寄託在能融到更多錢，至於用戶想擼公司羊毛就去擼吧。這種燒法，錢燒得再多也白搭。

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