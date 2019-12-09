英國百年印鈔廠瀕臨破產　曾負責全球1/3的貨幣印刷

▲除了印製和發行紙幣外，德魯拉也接受委託設計研發和製造駕照和護照。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

世界最大的印鈔廠德拉魯（De La Rue）公司位於英國，近期出現財務危機，如果周轉不靈將面臨倒閉的命運，有說法指稱是因為行動支付普及的關係，越來越少人使用紙鈔。而英國封閉式維權基金水晶琥珀（Crystal Amber）在這種情況下反而擴大持股，擁有德拉魯14.33％的股份，成為最大股東，可能有計畫參與其營運。

德拉魯是一家造紙、現金處理和防偽印刷一體的印刷廠，創立於1813年以印報紙和撲克牌起家，在1860年開始印刷鈔票，全球17個國家中僱傭了超過4000名員工，承攬140個國家的中央銀行的紙鈔印刷業務，佔全世界的1/3。

▲現在有App可以直接協助驗鈔。

在過去的2年裡，德拉魯曾在英國脫歐後的英國新護照印刷合約中，敗給一家法國印刷公司，損失4億英鎊（約台幣160億元），也曾涉嫌捲入南蘇丹貪汙案，還有在今年5月時，因為委內瑞拉無法償還積欠的1800萬英鎊（約台幣7.2億元），導致財務連連虧損。

根據BBC報導，截至9月底為止，半年來德拉魯虧損1210萬英鎊（約台幣4.8億元），而去年同期的利潤約為710萬英鎊（約台幣2.8億元）。

普遍認為受到支付方式的改變，越來越多人在付款時偏好使用行動支付，德魯拉因此受到影響。但董事會認為，執行團隊和公司高層的職位頻繁更換，還有業務的重組，才是導致業績不佳的主因。