高雄工地訂10個便當又退掉！小蜜蜂淚：日賺不到500還倒貼600　老闆現身了

▲原PO拍下便當照片上網求救。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名女網友抱怨，她在工地外當「小蜜蜂」，早上有一名大哥跟她叫10個便當，說「晚點老闆來付錢」，沒想到後來發展超傻眼，所幸有遇到好心人。有過來人表示，工地若要訂餐都要先收錢，之前還有被跑掉3萬多元的便當錢。

當事人9日在「爆怨公社」臉書社團說，她上午10時半看到其他便當店送10個便當進來，「我就有預感了」；11時多看到和她叫便當的那位大哥，就詢問對方，結果被告知老闆在外面已經先叫了，沒跟他說，所以叫她退掉。

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「人家都做好送出來了⋯」原PO表示，大哥就說「這樣我們吃不了這麼多，我要先進去工作了。」她無奈感嘆，一天賺不到500元，現在要倒貼600元；還有一人買東西差10元，說下班再給她，「今天怎麼有辦法這麼破財？只能運氣運氣寫字出來看，過路人有沒有還沒買飯的。」

▼原PO在紙板寫下「目前有10個便當，有魚有肉，一個60元。」（圖／翻攝爆怨公社）



原PO後來補充說，「爆系」真的太溫暖了，從PO完含淚到現在，有幾位大哥都要全包送街友，「我也是覺得600多多的，所以希望還是能給餓肚子的先吃。您們的愛心真的超棒，但是我現在真的走不開找街友，所以不可以跟你們收完錢，便當繼續放著。所以真的要等下班，如果真的沒賣完，才能去了，謝謝大家的愛心。」

原PO之後又表示，老闆出現了，但沒有主動來接洽，看起來要離開，「我只好過去叫他，跟他說『大哥啊，你們的便當多叫。啊我剛PO上網，有網友要付便當錢，但是你要把這些便當拿去給街友或是愛心冰箱』。」

原PO指出，老闆就說「好」，看起來沒有很意外，應該是有被叫便當的那位大哥告知，「雖然他沒有說『不用啦，我付就好，還麻煩人家』。但是各位的愛心，我跟那些吃到便當的人都收到了，再次謝謝大家。」她說，就收第一位出聲表達要愛心捐贈的蔡大哥600元就好 「其他如果有人要跟您們要錢都不是我哦。」

▼有過來人說，「工地的都要先收錢。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO回覆網友的問題表示，事發在高雄。有網友留言，「叫了便當來前沒取消，就算吃不下，就是要付錢啊，不然下次別給他訂。」原PO回， 「唉，第一次遇到，下次會再確認…工地文化，不給他們欠還會被罵。」

有人心有戚戚焉說，「工地的都要先收錢，過來人路過」；原PO回「便當要等老闆」；該網友說「那只是藉口，說好要先收才會幫訂。工地的真的很多落跑的，之前的工地還有跑3萬多元的便當錢，不要為了讓他訂就給欠，他也不會天天訂啊，老闆說不定根本沒授權他訂」；原PO回「他們就是通常都自己叫，所以10:30來的那間，我就知道我慘了，唉。」

也有人好奇「沒有先確定好便當誰叫？」原PO回，「老闆沒來，帶班的以為要自己叫，等老闆來付」；該網友又問「沒有先打電話問...哪個師父新來的？」她回，「他還真的第一天來這工地，哈哈，但是他們老闆也沒先跟他說，他有幫他們訂了。」

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