　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄工地訂10個便當又退掉！小蜜蜂淚：日賺不到500還倒貼600　老闆現身了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

高雄工地訂10個便當又退掉！小蜜蜂見一幕：就有預感了　倒貼600元淚PO網。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO拍下便當照片上網求救。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄一名女網友抱怨，她在工地外當「小蜜蜂」，早上有一名大哥跟她叫10個便當，說「晚點老闆來付錢」，沒想到後來發展超傻眼，所幸有遇到好心人。有過來人表示，工地若要訂餐都要先收錢，之前還有被跑掉3萬多元的便當錢。

當事人9日在「爆怨公社」臉書社團說，她上午10時半看到其他便當店送10個便當進來，「我就有預感了」；11時多看到和她叫便當的那位大哥，就詢問對方，結果被告知老闆在外面已經先叫了，沒跟他說，所以叫她退掉。

請繼續往下閱讀...

「人家都做好送出來了⋯」原PO表示，大哥就說「這樣我們吃不了這麼多，我要先進去工作了。」她無奈感嘆，一天賺不到500元，現在要倒貼600元；還有一人買東西差10元，說下班再給她，「今天怎麼有辦法這麼破財？只能運氣運氣寫字出來看，過路人有沒有還沒買飯的。」

▼原PO在紙板寫下「目前有10個便當，有魚有肉，一個60元。」（圖／翻攝爆怨公社）

高雄工地訂10個便當又退掉！小蜜蜂見一幕：就有預感了　倒貼600元淚PO網。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO後來補充說，「爆系」真的太溫暖了，從PO完含淚到現在，有幾位大哥都要全包送街友，「我也是覺得600多多的，所以希望還是能給餓肚子的先吃。您們的愛心真的超棒，但是我現在真的走不開找街友，所以不可以跟你們收完錢，便當繼續放著。所以真的要等下班，如果真的沒賣完，才能去了，謝謝大家的愛心。」

原PO之後又表示，老闆出現了，但沒有主動來接洽，看起來要離開，「我只好過去叫他，跟他說『大哥啊，你們的便當多叫。啊我剛PO上網，有網友要付便當錢，但是你要把這些便當拿去給街友或是愛心冰箱』。」

原PO指出，老闆就說「好」，看起來沒有很意外，應該是有被叫便當的那位大哥告知，「雖然他沒有說『不用啦，我付就好，還麻煩人家』。但是各位的愛心，我跟那些吃到便當的人都收到了，再次謝謝大家。」她說，就收第一位出聲表達要愛心捐贈的蔡大哥600元就好 「其他如果有人要跟您們要錢都不是我哦。」

▼有過來人說，「工地的都要先收錢。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲工人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO回覆網友的問題表示，事發在高雄。有網友留言，「叫了便當來前沒取消，就算吃不下，就是要付錢啊，不然下次別給他訂。」原PO回， 「唉，第一次遇到，下次會再確認…工地文化，不給他們欠還會被罵。」

有人心有戚戚焉說，「工地的都要先收錢，過來人路過」；原PO回「便當要等老闆」；該網友說「那只是藉口，說好要先收才會幫訂。工地的真的很多落跑的，之前的工地還有跑3萬多元的便當錢，不要為了讓他訂就給欠，他也不會天天訂啊，老闆說不定根本沒授權他訂」；原PO回「他們就是通常都自己叫，所以10:30來的那間，我就知道我慘了，唉。」

也有人好奇「沒有先確定好便當誰叫？」原PO回，「老闆沒來，帶班的以為要自己叫，等老闆來付」；該網友又問「沒有先打電話問...哪個師父新來的？」她回，「他還真的第一天來這工地，哈哈，但是他們老闆也沒先跟他說，他有幫他們訂了。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
正式啟航了！交通部今早核准星宇航空營運
史上最扯丟包！38年前遭跑船爸關冰庫　他躲西班牙小島想回台父
獨眼女師神顏美照爆紅！頭髮遮臉「怕嚇別人」網讚：升級版奶茶妹
北市福德街公車右轉撞行人！女慘被捲入車底..血流滿地送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

甜喊「95加滿，跳停」...拿簽帳卡糗炸　老妹一聽驚呆！網笑：神基因

台日觀光逆差達286萬人⋯觀光局「消化式預算撒錢」　專家憂非長久之計

【風電危國安3】帶頭破壞遊戲規則　台電被批「霸王硬上弓」

兒子突發燒！單親媽遭刁難「事假要3天前請」　網看對話紀錄嘆：主管也兩難

【風電危國安2】水文情資各國列機密　國營會竟讓陸船來台

【風電危國安1】台電掩護包商用陸貨　示範風場恐成賣台基地

夢中白淨男孩「我是妳兒子！」　她生完滿月得知巧合數字：彌補多年缺憾

教師法完成7個月未上路　家長批政府只選舉…籲盡快公告實施日期

扛10盒薯條放對向置物櫃！2男女下機順手「誤拿」　她曝關鍵狂吼：根本小偷

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

甜喊「95加滿，跳停」...拿簽帳卡糗炸　老妹一聽驚呆！網笑：神基因

台日觀光逆差達286萬人⋯觀光局「消化式預算撒錢」　專家憂非長久之計

【風電危國安3】帶頭破壞遊戲規則　台電被批「霸王硬上弓」

兒子突發燒！單親媽遭刁難「事假要3天前請」　網看對話紀錄嘆：主管也兩難

【風電危國安2】水文情資各國列機密　國營會竟讓陸船來台

【風電危國安1】台電掩護包商用陸貨　示範風場恐成賣台基地

夢中白淨男孩「我是妳兒子！」　她生完滿月得知巧合數字：彌補多年缺憾

教師法完成7個月未上路　家長批政府只選舉…籲盡快公告實施日期

扛10盒薯條放對向置物櫃！2男女下機順手「誤拿」　她曝關鍵狂吼：根本小偷

奴才放「小帽帽」在主子頭上　小弟貓一拳揮掉：敢對老大不敬？

立院大砍考試委員人數、任期 　伍錦霖：遺憾但尊重

秋冬補助溫泉小旅行走起　4間關子嶺大眾池免費泡、11間湯屋現折2百

紐國火山噴發「灰白煙霧翻騰美景」下秒尖叫劃破寧靜！倖存者還原現場

快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

汪汪被包成傷患犬！轉頭「尷尬臉」笑翻全家人　哥曝老媽怕冷藝術

降半旗哀悼！紐西蘭火山爆發5死8失蹤　政府啟動特別簽證

力推「女生滿18歲出門要帶保險套」！　電影製片：被性侵時可以用…3論點網氣炸罵爆

挖出「1700年前4顆鳥蛋」！3顆破裂狂飄惡臭　專家驚呆：了不起

混淆候選人號次！國民黨造謠「蔡賴配投2號」　基進黨怒批無恥按鈴告發

生活熱門新聞

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

4生肖本周「偏財運」大爆發

外送哥瞥見「D級雙峰+小褲褲」超衝擊

外送神人曾日賺8千　他拍片指點菜鳥小撇步

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

5縣市再冷一夜「低溫探10°C↓」

彩券行妹事業線超深　嗲聲讓網暴動了

三寶媽做4份卡通餐尪傻眼！5天後成真了

富少賭輸5千萬　他賠掉7間房當外送員

滿月油飯「生米配蛋」　網：快拿去換

南部媽暖訂寶可夢頭套　林口兒試戴網笑炸

高雄工地訂10個便當又退掉　小蜜蜂倒貼600元淚PO網

更多熱門

相關新聞

高雄夢時代Hello Kitty展免費入場

高雄夢時代Hello Kitty展免費入場

即將迎來年末時節拍照慾望特別強烈，不讓台北信義區耶誕美於前，高雄夢時代購物中心近期舉辦Hello Kitty 45周年特展，祭出3米高超大型扭蛋機，還有特殊情境的拍照區與遊戲互動區，更重要的是開放民眾免費入場，無論是大小孩或小小孩都能拍好拍滿！

冬冷夏熱工地沒人去　建商提開放移工救房市

冬冷夏熱工地沒人去　建商提開放移工救房市

治療師調氣拉手摸弟弟再侵犯！她崩潰：我好髒

治療師調氣拉手摸弟弟再侵犯！她崩潰：我好髒

超強小7「X-STORE 3」高雄登場

超強小7「X-STORE 3」高雄登場

駁二老派約會　港邊舞池、冰菓室

駁二老派約會　港邊舞池、冰菓室

關鍵字：

工地高雄小蜜蜂便當棄單

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

請老公「拍2顆蒜頭」　人妻接過食材傻了

合成韓擁裸女圖　退役上校認了

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

50天3明星輕生！揭「南韓娛樂圈自殺魔咒」

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面