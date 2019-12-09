東森購物力拼年營收200億　雙12天天搶12元限定商品

▲東森購物推出「1212大Fun送活動」，活動期間天天搶12元限定商品，新會員再送泡湯券。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森旗下轉投資東森購物，今年1～11月合併草莓網營收年成長22%，達 183.9億元，其中，東森購物營收以網路和電話行銷成長幅度最大，網路營收51.3億元，年增率58%；電話行銷營收36.3億元、年增率62%，兩大行銷通路業績成長猛健，可說是東森購物屢創佳績的生力軍。

面對緊接而來的雙12購物節，東森購物挾帶雙11大促氣勢，即日起推出多重歡慶優惠活動，趁著農曆年前的購物旺季，目標將年營收推上200億大關。站上「1212購物節」已經開跑，凡加入新會員滿額登記送泡湯券之外，12/9～12/12期間，天天於指定時間搶最高2,424折價券，最高可省7,424元，同時推出天天集氣搶12元限定商品，凡購買標有優選商品滿兩件，登記再送衛生紙。另更有天天消費抽電動平衡車等好禮、月月消費抽東京來回機票，刷卡分期最高享15%回饋。

此次東森購物推出眾多雙12明星商品，其中推薦安晴Anqueen觸控式LED健康氣炸鍋，特價3,290元、買2件送西堤餐券；品夏5.2L多功能氣炸鍋，活動獨家價1,712元；德國製德國百靈歐樂B全新升級3D電動牙刷，獨家價1,099元；LG樂金55吋UHD IPS廣角4K智慧連網電視（送基本安裝+舊機回收），獨家價19,888元；液晶螢幕Acer/BENQ全系列下殺5折起；APPLE系列商品最高現折10,000、超人氣Nintendo Switch Lite 主機將於雙12當天公布驚喜彩蛋價。美妝則隆重推出亞洲獨家開賣的夏利豪聖誕限定香氛《Charriol Infinite Celtic真愛永結》女香，30ml/2,280元、50ml/3,980元。

▲夏利豪《Charriol Infinite Celtic真愛永結》女香，全亞洲目前只有在東森購物才能夠買得到。

▲東森自營保健品牌「優適活」旗下4項產品獲得SNQ國家品質標章肯定，為歡慶得獎榮耀與感恩回饋會員支持，12月全系列得獎產品推出優惠5折起。

另外，東森健康生醫品牌「優適活」因品質優越，旗下4項產品包括敏捷膠原錠、靚亮葉黃素軟膠囊、6合1樂循軟膠囊、速威B群，榮獲SNQ 國家品質標章肯定，也於雙12推出歲末感心回饋，12/9～12/16購買敏捷膠原錠2盒只要2,250元；靚亮葉黃素1盒869元、買1送1再打折特價1640元；6合1樂循軟膠囊，買1送1特價1,500元；速威B群買1送1特價450元，全系列得獎產品幾乎全面下殺5折起。

東森購物20週年慶也推出最終戰活動。12/1～12/31消費就有機會獨得日本東京10張來回機票，天天再加碼抽電動平衡車、饗食天堂雙人餐券以及85度C的6吋生日蛋糕。電視購物更推出「冬日保養季」活動，消費滿2件，即可參加天天抽東森自然美晶鑽亮眼活力組；電視新會員更享有首筆消費滿990元現折200元優惠，於12月底前消費滿3件，加碼贈自然美超效保濕甦活水凝霜。