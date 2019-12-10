甜喊「95加滿，跳停」...拿簽帳卡糗炸　老妹一聽驚呆！網笑：神基因

▲超多網友都發生過類似情況。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友昨天下課後，順便騎車去加油，還燦笑表示「要加滿，跳停。」沒想到，她身上只剩30塊錢，於是故作鎮定換拿簽帳卡，結果又猛然想起，帳戶裡剩17元，根本刷不過，當下她糗到不行，只好趕緊向老媽求救。

女網友昨在爆怨公社發文提到，下課後想說機車差不多沒油了，於是順路騎到家附近的加油站，當時她信心滿滿又面帶微笑地說，：「95加滿，跳停，謝謝！」

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跳停後女網友看了一下價目表，上頭顯示105元，接著拿出錢包打算結帳，沒想到一打開裡面只剩30元，「驚了一下 ，故作鎮定的拿出簽帳卡，說麻煩你了，然而再過了幾秒，店員為難地跟我說，這個刷不過，我才猛然想起帳戶只剩下17塊！」

糗到不行的她，連忙說道「對不起！我馬上打電話請媽媽來救我，我不會跑掉的！」然後沒隔幾分鐘，就看到老媽氣噗噗地騎著車，現身解救她。

▲沒想到，妹妹做過一模一樣的事。（圖／翻攝自爆怨公社）

事後，原po二妹透露，自己也曾發生過一樣的事，也是向阿母求救；而老媽則滿臉無奈地說，「我怎麼會生到這些笨小孩…...。」

看完這段糗事，網友們不禁笑回，「我有一次開車去，也是加滿，1千多...發現皮包放在家裡！好吧...也是我阿母來救我的，哈哈」、「還好有媽媽可以求救」、「果然媽媽真偉大」、「阿母神隊友」、「我也曾經押過身分證」。

另外，許多過來人建議，「我都會在機車置物箱內放一些錢，大約200左右」、「妳平常可以丟3顆50塊在車廂裡，就可以自救了」、「機車裡可以放150元銅板」、「我也會，所以車子夾層會藏錢」。

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