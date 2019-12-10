聯誼超衰籤運！淡妝妹被逼「交出正妹閨蜜IG」　憤世哥狂密秀下限...結局療癒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友前陣子跟朋友結伴聯誼，在5位女生中，她的外型和衣著都相對普通，後來也是抽到男生群裡，較嬌小的一位進行單獨約會；沒想到，對方看似最好親近，態度卻極為差勁、敷衍，甚至散發著濃濃的仇女氣息。

女網友在dcard緩緩說道，當天她應朋友邀約，參加五男五女的聯誼活動，閨蜜本身就是正妹，而其他前來的朋友，也都是漂亮又時尚的網美類型，「反觀自己...非常普通，我本身也是簡約生活的人，衣服都穿很簡單的款式，化淡妝的素人臉。」

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至於男生群都滿外向的，當中有一位男生較為嬌小，其餘四人則屬於高挑身材。那時，女網友首先注意到他，也下意識認為，對方感覺沒有那麼難親近，於是主動搭話，結果人家根本不看她一眼，只是簡單的敷衍帶過。

▲對方超憤世嫉俗又沒禮貌。（圖／翻攝自dcard）

後來，大家抽籤決定單獨約會的對象，怎料她又碰上那位男生，「我尷尬的問他要去哪裡晃嗎？他則厭惡的看我一眼，說不然去吃飯。後來到了餐廳，他直接說要分開付錢，我說沒問題，畢竟我也不是他的誰，一直以來都是自己付錢。」

坐定後，男生開始詢問她為何參加聯誼，甚至逼原po交出正妹閨蜜的IG，女網友嘆，「我一時怕尷尬就給了朋友IG，他加了IG後就一直看手機，時不時問是不是有跟照片中的誰交往，看到比較性感的照片，還狂說很騷等等。」

當下，女網友已萌生離開的念頭，這時男生突然憤世地說，「正妹都愛渣男，像我這種好男人都看不到，活該被上。」聞言，她十分錯愕，立刻笑著回說，「渣男當渣男前，好像也會講這樣的話呢！」

▲男生最後還沒有付錢。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

一席話徹底惹怒對方，男生咒罵了幾句便直接離開，連飯錢都沒付。隔天，原po閨蜜不解地說，那個男生一直密她，並詢問當晚兩人的情況；而她則全盤托出尷尬經過。

可笑的是，那位男生後來私訊閨蜜，自以為幽默地說，「天下好女人都愛渣男，我看我也要從好男人畢業變渣男好了！還是妳可以給給我機會呢？」至於閨蜜則帥氣回覆，「你是想上我而已吧，噁男」，然後封鎖對方。

對於該男舉止，連男網友們都看不下去，「基本上，那個男生不是渣男，是生病該吃藥了！整天在靠夭的廢物男」、「一個憤世嫉俗的小處男呵呵」、「看完只覺得黑人問號，這男的到底是在公三小」、「丟男人的臉耶」、「抱歉我代替不起眼的渣男道個歉，男生中的恥辱」。

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