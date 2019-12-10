雙12一定要鎖定5大網購戰場　快手搶爆低價iphone11、AirPods

▲這次雙12有超殺iPhone 11系列新機可以搶。（圖／翻攝蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

雙12登場倒數，準備好再搶一波了嗎？每次活動大檔，電商平台必推人氣爆品催買氣，最常見是強打iPhone、AirPods、Switch等夯品激殺價，經常在時段整點一開搶就造成秒殺，雖然數量有限，但入手價真的太便宜，仍吸引許多人想拚手速搶搶看，而這次雙12一定要鎖定5大網購戰場搶起來！

iPhone向來是熱銷保證，新機11系列在今年9月上市後，買氣超乎市場預期的好，其中最熱賣的iPhone 11 Pro，蝦皮購物將於12/12凌晨00:00直殺5折，原價35,900元，搶購價只要17,999元，數量有限，但業者不便透露有幾支。另外，雙12當天可參加「1元奪寶戰」試手氣，在凌晨1:00起、晚間19:00起兩個活動場次有iPhone 11 Pro Max 64GB，只要花個1元下單，就有機會抽中，倘若沒中獎，1元將退還給用戶。

樂天市場雙12 SUPER SALE整點特賣專區，12/11晚間21:00將準時開賣iPhone 11 64G，原價24,900元，限時65折賣16,230元，同樣時段在12/12則是推出更划算價格，降到45折，特價11,250元就能到手。果粉必備的AirPods Pro，原價7,990元，12/15上午10:00特賣3,695元，為台灣原廠公司貨。

▲AirPods Pro、AirPods 2也是雙12必搶重點。（圖／記者邱倢芯攝）

松果購物在12/12當天也有破盤價，晚間21:00先祭出AirPods 2（有線充電），原價5,290元，特價4,204元，共20台；22:00再主打iPhone 11 128G，原價26,900元，下殺4.5折只要12,121元，僅2支，顏色為黑、白各一。

由於限量總是殘酷的，萬一都沒搶到，可以到東森購物搶2,424元折價券，12/9～12/13期間每天12:12、15:12、19:12、23:12發放，之後可現買現折使用，以iphone 11 64G為例，原價24,900元，95折搭配2,424折價券以及滿額刷信用卡送3,000，換算用18,231元即可入手，還是能省下一筆。

其他人氣話題夯品還有在今年度搶進網購熱搜榜的Nintendo Switch，松果購物於12/12晚間18:00加碼推「Nintendo Switch《健身環大冒險》+ 電續加強主機」限量12,122元，原價4,980元的「Nintendo Switch《健身環大冒險》」更直破半價僅2,499元。

愛買線上購物在雙11檔期主打Switch主機，總銷量將近300台，這次特別在雙12檔期多準備5倍貨量應戰，活動開檔首日就創下單日銷量成長2倍， 12/12當日17:00預計將於樂天市場平台上推出限時5折特價4,890元，滿足更多遊戲控。