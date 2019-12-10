哈佛只讀6個月就輟學！　他10年打造市值90億「南韓亞馬遜」

▲南韓電商Coupang創辦人金範錫(Bom Kim)。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導



哈佛大學的MBA課程被許多人認為是創業者歷程中重要的一環，不過南韓最大電商Coupang的創辦人金範錫(Bom Kim)，雖然只讀6個月就輟學，卻在10年內創造出全國最有價值的初創企業之一，公司市值高達90億美元，被認為是「南韓亞馬遜」。

金範錫近來接受CNBC採訪表示，「當我在讀研究所時，我相信自己很短的時間就能做出有影響力的事情」，2010年所創辦的Coupang，如今已成長為用戶人數幾乎是全國人口一半的電商龍頭，雖然他的公司被外界稱為是南韓亞馬遜，他卻完全沒有打算讓自己成為下一個貝佐斯(Jeff Bezos)。

金範錫表示，Coupang一路走來，其商業模式經歷過多次不同變化，創業初期受到Groupon風潮影響，公司也是走團購交易業務，但他後來注意到電子商務模式不斷擴大，便迅速轉化成受到eBay啟發的第三方市場。

成功的商業模式雖然讓公司銷售額在3年內突破10億美元，但金範錫堅信自己可以做得更好，為了更有效管理客戶下單至貨物送上門的整體流程，決定將Coupang重塑為一個端到端(end-to-end)的購物平台。

如今，Coupang所擁有的5000多名司機，在24小時內便能交付99.3%的訂單，未來新服務甚至將比Amazon Prime更快速，客戶前一天晚上12點前所下的訂單，隔天早上7點就能準時交貨。金範錫深信，對細節的要求，是公司在競爭市場中能脫穎而出的原因，未來計畫運用公司突破100億美元的營業額，繼續擴展業務至海外。

How a Harvard dropout founded South Korea's most valuable start-up. https://t.co/fpK8mlFiyv — CNBC Make It (@CNBCMakeIt) December 6, 2019

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