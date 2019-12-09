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網購公開雙12必搶攻略　iPhone 11 Pro、PS4爆品價格對半砍

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蝦皮購物雙12（圖／蝦皮購物提供）

▲網購業者公開12/12必搶爆品，iPhone 11 Pro、SONY PS4 主機1TB 極致等人氣夯品限量瘋搶5折起。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

近期電商平台針對雙12狂推優惠，而隨著12/12即將到來，網購業者也公開當天壓軸好康回饋以及限時必搶爆品，其中，每次活動少不了的APPLE系列商品，這回主打新機iPhone 11 Pro半價下殺，原價萬元起跳的SONY PS4主機1TB極致、Rimowa登機箱，雙12價格則是對半砍，歲末年終讓剁手族享折扣再搶一波。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」暖身開跑至今，已創下近4成訂單成長，9日再公布12/12當天的必搶攻略，祭出快閃品牌6折祝壽券、購物馬拉松下殺1.2折、強品12元起、指定店家刷卡滿額最高回饋50%等優惠之外，強推爆品整點瘋搶5折起，00:00起由年度夯品iPhone 11 Pro打頭陣，原價35,900元，下殺只要17,999元，同一時段還有HITACHI日立6L除濕機，原價6,690元，活動價3,345元，以及全家中杯熱美式咖啡一杯只賣12元，預計有超過萬組可搶。

12/12中午12:00則有Rimowa Essential Lite Cabin S 20吋登機箱，原價17,200元，活動價9,999元；20:00推出AOC G3908VWXA 曲面電競，原價16,888元，到手價僅4,988元。另外，愛美必備MARC JACOBS woc包、CLINIQUE 倩碧水磁場保濕凝膠、SONY PS4主機1TB極致、SEIKO賽車錶等近百樣商品統統下殺半價。另外，想試手氣的話，也可以參加「1元奪寶戰」，包括iPhone 11 Pro Max 64GB、GoPro Hero 8、LONGCHAMP小羊皮包、Rimowa 21吋登機箱等，通通有機會用1元搶到手。

東森購物力拼年營收200億　雙12天天搶$12限定商品（圖／東森購物提供）

▲東森購物推出「1212大Fun送活動」，活動期間天天搶12元限定商品，新會員再送泡湯券。（圖／東森購物提供，以下同）

瞄準歲末最後一波銷售熱潮，東森購物即日起也開跑「1212購物節」，凡加入新會員滿額登記送泡湯券之外，12/9～12/12期間，天天於指定時間搶最高2,424折價券，最高可省7,424元，同時推出天天集氣搶12元限定商品，凡購買標有優選商品滿兩件，登記再送衛生紙。另更有天天消費抽電動平衡車等好禮、月月消費抽東京來回機票，刷卡分期最高享15%回饋。

適逢東森購物20週年慶， 12/1～12/31期間推出最終戰活動，消費就有機會獨得日本東京10張來回機票，天天再加碼抽電動平衡車、饗食天堂雙人餐券以及85度C的6吋生日蛋糕。電視購物更推出「冬日保養季」活動，消費滿2件，即可參加天天抽東森自然美晶鑽亮眼活力組；電視新會員更享有首筆消費滿990元現折200元優惠，於12月底前消費滿3件，加碼贈自然美超效保濕甦活水凝霜。

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雙12網購電商東森購物蝦皮購物

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