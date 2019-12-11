培養未來的航母艦長　解放軍從飛行員中訓練「新型指揮官」

▲001A型航空母艦。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

中國大陸近年來積極訓練解放軍海軍，致力發展航母技術。有消息指出，一批優秀的飛行員正接受艦艇作戰指揮等專業課程培訓，準備走上新的艦機融合工作崗位，此次培訓是海軍著眼航母部隊建設迫切需要，對新型艦機人才培養的全新探索。軍事專家稱，未來的航母艦長可能是他們之中的一員。

據《解放軍報》報導，培訓班以艦艇管理和作戰指揮能力培養為核心，注重階段培養，全力建構具有解放軍特色的艦機融合發展人才常態化、多元化培養體系。

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

培訓班學員均來自艦載機和新型戰鬥機部隊，有著豐富的飛行經驗，部分學員還取得了航母上艦資質認證。按照「擇優培養、能力為本、體系設計、海空特色」標準，經過層層嚴格選拔，他們通過了思想政治、心理素質、綜合能力等10多個方面的考核測試。

《解放軍報》報導指出，海軍艦載機航空兵某基地參謀長徐英，在課堂上除了聽講之外還做筆記。作為首批取得晝夜間航母上艦資質認證的艦載戰鬥機飛行員，他曾完成艦載機空中加受油、阻攔著艦、滑躍起飛等重難點訓練任務。如今，作為一名艦機融合人才培訓學員，重返軍校的他面臨全新挑戰。徐英表示，「在校期間，我要完成艦艇操縱、作戰基礎、軍事訓練與管理、戰略思維、航母作戰等課程學習，還要通過艦艇實操實作等考核，從而具備指揮艦機協同作戰的能力。」

▲殲-15在遼寧號起降。（圖／翻攝自《央視》）

報導還指出，近年來，解放軍海軍著眼推動轉型建設，鍛造數量規模與建設發展相適應、素質結構與未來聯合作戰相適應的高素質指揮人才隊伍，制定出一系列措施規定，鮮明立起培養選拔標準，創新完善選拔機制，科學設計培養路徑，優化培訓班次佈局，為建設一支現代化海軍提供人才支撐。