印度國產航母終於發動引擎　海軍上將：要3艘才能應對中國

▲維克蘭特級號預計2021年正式服役。(圖/翻攝自youtube)

實習記者崔子柔/綜合報導

印度首艘國產航母「維克蘭特(INS Vikrant)」號自開工以來常出問題,現在終於發動引擎進行首次測試,它將在2021年交付給海軍,並在2022年備戰完成。

根據外媒報導,印度海軍參謀長辛格上將(Admiral Karambir Singh)表示,未來目標是擁有3艘航空母艦,目前有50艘各型艦艇正在建造,如此設定是因為能同時保有2艘在部署狀態,方能應對中國將來可能有10多艘具備航母功能的大型艦艇。

印度早期都是從外國進口二手航母,第一次自製航母就問題重重,建造費用也飆高至28億美元,比最初的預算多出7倍,今年又爆出艦上綜合管理系統電腦設備被盜,所以這次發動引擎的消息鼓舞了民心。

維克蘭特號擁有巴拉特重型電氣(Bharat Heavy Electricals Limited)和義大利製造公司(GE Avio S.r.l)共同設計的平台管理系統,排水量44,000噸,全長262公尺,寬度約為60公尺,可搭載24架戰機,並以18節的速度在7500海裡範圍內航行45天。

▼印度已有建造第3艘航母的提議,但因為資金問題尚未得到國防部支持。(圖/翻攝自推特)

“China has increased presence in the Indian Ocean since 2008. We are keenly watching them,” Karmabir Singh said while addressing a press conference in the national capital ahead of the Navy Day celebrations. https://t.co/rYhp6NSs0J