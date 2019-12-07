印度國產航母終於發動引擎　海軍上將：要3艘才能應對中國

▲維克蘭特級號預計2021年正式服役。（圖／翻攝自youtube）

實習記者崔子柔／綜合報導

印度首艘國產航母「維克蘭特（INS Vikrant）」號自開工以來常出問題，現在終於發動引擎進行首次測試，它將在2021年交付給海軍，並在2022年備戰完成。

根據外媒報導，印度海軍參謀長辛格上將（Admiral Karambir Singh）表示，未來目標是擁有3艘航空母艦，目前有50艘各型艦艇正在建造，如此設定是因為能同時保有2艘在部署狀態，方能應對中國將來可能有10多艘具備航母功能的大型艦艇。

印度早期都是從外國進口二手航母，第一次自製航母就問題重重，建造費用也飆高至28億美元，比最初的預算多出7倍，今年又爆出艦上綜合管理系統電腦設備被盜，所以這次發動引擎的消息鼓舞了民心。

維克蘭特號擁有巴拉特重型電氣（Bharat Heavy Electricals Limited）和義大利製造公司（GE Avio S.r.l）共同設計的平台管理系統，排水量44,000噸，全長262公尺，寬度約為60公尺，可搭載24架戰機，並以18節的速度在7500海裡範圍內航行45天。

▼印度已有建造第3艘航母的提議，但因為資金問題尚未得到國防部支持。（圖／翻攝自推特）