可同時發射火箭＋飛彈！陸新型「PCL191多管火箭炮」駐紮福建：最靠近台灣

▲中共建政70周年的閱兵典禮上，首次曝光多管火箭炮。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍新型多管火箭炮（MLRS）在中共建政70周年的閱兵典禮上首次登場。香港《南華早報》引述軍事雜誌《現代船艦》（Modern Ships）消息，這項武器便是PCL191型，有匿名軍方人士透露，雖然不清楚PCL191數量，但是其中一個駐紮在湖洲南方的福建省廈門市，因為這是大陸最靠近台灣的地區。

報導指出，當時閱兵典禮上，解放軍不少武器系統都將名稱印刷在本體側面，不過PCL191卻十分低調，他幾乎沒有透露自己的姓名，只是跟隨重型卡車後方，在一片轟鳴聲中完成整個儀式。央視的評論員曾替它簡單描述，「這是具備精準打擊能力的自走火箭發射炮。」

報導再指，這個模塊化（modularity）設計的火箭系統可以配備8枚370毫米火箭，每枚射程為350公里；或是搭載2枚750毫米火龍480戰術彈道導彈，每枚能夠飛行最遠500公里。雖然目前還不曉得PCL191數量，不過《解放軍報》曾透露，某個多管火箭炮營與第72集團軍共同駐紮在浙江省湖州市。

▼解放軍新型多管火箭炮（MLRS）。（圖／翻攝自微博）

由於議題的敏感性，一名軍事消息人士選擇匿名方式爆料，第二個PCL191旅駐紮在福建省廈門市湖州以南，這是中國大陸離台灣最近的地點，「台灣自2016年蔡英文執政以來，台灣海峽兩岸的關係一直在下滑。北京政府將台灣視為其主權領土的一部分，並一再威脅要使用軍事手段，迫使其與大陸統一。」

第72集團軍砲兵旅士官長王潭深在10月接受央視採訪時曾說，「從遠程多管火箭炮到新型火箭炮，我們的裝備現在的打擊距離是過去的7倍，這也代表火箭軍的短程彈道導彈可以攻擊我軍數百公里範圍內的地區，實現了戰場火力覆蓋的無縫融合。」

報導也指，台灣海峽平均寬度僅180公里，代表台灣也涵蓋在解放軍的攻擊範圍內。香港鳳凰衛視軍事評論員宋中平表示，中國科學家一直在努力擴大解放軍多管火箭發射系統的能力和範圍，「中國的MLRS​​技術與美國正保持同步，因為美國MLRS​​也已經能夠同時發射火箭和導彈了。」

▼第72集團軍砲兵旅士官長王潭深。（圖／翻攝自微博）

他續稱，「科學家目前已升級運載發射器的卡車炮座、用於推進火箭和導彈的炸藥、以及其他相關技術，藉此提升MLRS的射程和精準度。」中國軍事雜誌《兵工科技》提到，PCL191裝在45噸卡車上，只需要3人就能操作；中國的導彈和火箭則由該國開發的北斗導航衛星系統引導，該系統是美國GPS系統的競爭對手。匿名消息人士說，如果發生軍事衝突，新型PCL191系統可用於摧毀戰略目標，包括機場、指揮中心和補給基地等。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下