殲-20換上鋸齒噴管新航發試飛　尾向隱形能力更升級

▲一架新批次黃皮殲-20出廠試飛，疑似已換上鋸齒噴管新航發，其型號推斷很可能是渦扇-10太行發動機改型。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

特約記者陳孟孟／綜合報導

期待首款隱身戰機能盡早完全發揮潛力，大陸軍事論壇近日瘋傳一架新批次黃皮殲-20出廠試飛照片，疑似已換上鋸齒噴管新航發。據分析，新的發動機所採用新型材料除有利於提高殲-20機件壽命外，更重要的是能對尾向隱形能力提升有實質幫助。

以公開的信息來看，大陸改進型/新型大推力航發或分為兩款，一款配備推力矢量噴管，另一款則為配備鋸齒常規噴管，而從此次曝光的殲-20細節表明，配備的應為鋸齒常規噴管。至於此款發動機是什麼型號，多數人認為很可能是渦扇-10太行發動機的改型。

《新浪軍事》判斷，現階段的殲-20尚未配備推力矢量噴管，因其還需要進行長時間的試飛進行可靠性驗證，但這次採用的鋸齒常規噴管是由新型材料所製成，除了有利於提高機件壽命，也提升了尾向隱形能力。

據了解，這款新航發由於外收斂片是固定的，因此噴口改成鋸齒形，在噴塗隱身材料後，不會因為收斂片頻繁的收縮擴張而導致隱身材料的磨損，同時也減低暴露內部沒有隱身材料的部件。也就是說，不容易破壞尾部的隱身外形，降低尾部的雷達反射面積。

目前中國已批量裝機的航發為太行及其改進型渦扇發動機，推力指標雖已達到約在12噸以上，但與美國F-119的17噸以及F-135增推型的20噸相比，差距仍相當明顯，也因此解放軍引頸期盼加力推力指標18噸的渦扇-15能趕緊正式推出。陸媒深信，若渦扇-15通過全面穩定性能測試，再配上矢量噴管，裝在殲-20身上後，其超機動性能起碼就能與F-22持平。

此外，從中國官方近期陸續公布的消息以及結合網友最新照片顯示，作為中國空軍準前線基地，防務範圍覆蓋東海、台海方向釣魚島、台灣空域的安徽蕪湖基地，其部署數量可能至少達到7架。為了增加作戰經驗，進駐該基地的王牌部隊「王海大隊」旗下2架殲-20也在日前飛赴西北內陸，參加解放軍年度空軍最大規模的實戰對抗「紅劍」演習。

▼解放軍隸屬於作戰旅的殲-20首次曝光，其前身是在抗美援朝戰場上大放異彩的「王海大隊」，現今屬東部戰區空軍航空兵某旅。（圖／翻攝自微信公眾號「空軍發布」）