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美議員提議「軍艦停靠台灣」　《環時》嗆：共軍機「能掠過台北總統府上空」

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▲▼Su-30戰鬥機蘇愷30戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）

▲解放軍曾出動包含蘇愷30戰鬥機在內的多架戰機擾台。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國總統川普近日簽署《香港人權與民主法案》後，大陸外交部便宣布「暫停審批美軍艦機赴港休整的申請」。有美國參議員提議，應該把海軍補給的機會多給台灣。大陸官媒《環球時報》對此發表社評，「一旦美台不思克制，解放軍戰機一定會採取飛越台灣島的行動；甚至解放軍戰機還可以從台北的所謂『總統府』上方低空掠過。」

社評指出，「美國休想用提升美台軍事交流作為向中國施壓的槓桿，台海早已不是美國可以肆意秀軍事肌肉並且撒野的地方，它必須計算好它那樣做可能導致的其不可承受的風險及代價。對指望美國在任何情況下都能夠提供保護的台灣當局，我們尤其要強調這一警告。」

▼社評稱，若台灣向解放軍「開第一槍」，必定會遭到「毀滅性」反擊。（示意圖／CFP，下同）

▲▼解放軍。（圖／CFP）

內文提到，「如果美台提升軍事及其他官方交流，大陸勢必一步步增加軍事壓力，讓台當局付出代價，也讓美方在此過程中自取其辱。解放軍戰機已經有過越過『海峽中線』的飛行，那只是一次示警。美台如果繼續往前走，作為接下來的第一步，解放軍戰機飛越『海峽中線』可以常態化，我們的軍艦也可以越過『中線』，靠近台灣島。」

社評再指，「一旦美台不思克制，繼續變本加厲，解放軍戰機一定會採取飛越台灣島的行動，以此宣示對台灣的主權，抵消美台勾結對中國主權的損害。甚至解放軍戰機還可以從台北的所謂『總統府』上方低空掠過，打擊『台獨』的囂張氣焰。」

▼解放軍今年7月的演習活動曾傳出「越線」消息。圖為05式兩棲突擊車。（圖／翻攝自百度百科）

▲▼曾有消息指出，解放軍此次「兩棲操演」將會派出05式兩棲突擊車。（圖／翻攝自百度百科）

社評也稱，「人民海軍的軍艦可以在必要時直接駛入台灣的港口，或者停靠在台灣的海岸線上；我們的海軍陸戰隊甚至可以『和平登陸』台灣的海岸線。這將是一場極限遊戲，只要台灣當局和華盛頓敢玩這樣的遊戲，中國大陸這邊一定會對他們奉陪下去。在這當中，如果台軍敢向解放軍開第一槍，那麼他們一定會遭到毀滅性的回擊。那將意味著台海戰爭的爆發。」

社文最後提到，「台灣當局一定要清楚，台灣島已經完全處於中國大陸的有效軍事控制之下。北京奉行兩岸和平統一政策，這是大陸方面的一份善意。我們給和平統一進程留出了時間，但它決不代表中華民族對統一的一種猶豫，更非對『台獨』的縱容。『台獨』想利用這段時間實現政治軍事突圍，完全不可能有成功的機會。」

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