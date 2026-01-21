　
國際

停車場驚魂！駕駛誤踩油門衝破牆　懸掛3樓高空「奇蹟死裡逃生」

停車場驚魂！駕駛誤踩油門衝破牆　懸掛3樓高空「奇蹟死裡逃生」

圖文／鏡週刊

泰國曼谷昨晚（20 日）上演驚悚一幕，一輛灰色Toyota休旅車在立體停車場3樓失控衝破外牆，車頭懸空掛在樓層邊緣，整輛車搖搖欲墜，險些墜落十數公尺深地面，場面險象環生。

這起生死一瞬間的意外發生在昨晚9點左右，55歲的女駕駛向救援人員表示，當時引擎已發動準備返家，卻因轉身拿取後座物品時分心，原本要踩煞車卻誤踩油門，導致車輛瞬間暴衝，猛力撞毀混凝土牆。

停車場驚魂！駕駛誤踩油門衝破牆　懸掛3樓高空「奇蹟死裡逃生」

▲ 1輛休旅車失控衝破外牆，車頭懸空掛在樓層邊緣，整輛車搖搖欲墜。（翻攝自Sittipon Benz FB）

現場照片怵目驚心，休旅車的前保險桿全毀，前輪已完全懸空，僅靠後輪卡在金屬護欄與殘壁之間，才勉強未釀成墜樓慘劇。救援隊獲報趕抵後，緊急動用繩索與特殊機具固定車體，防止車輛滑落，並協助受到驚嚇的駕駛與乘客脫困送醫，所幸2人在這場驚魂記中僅受輕傷，堪稱奇蹟。

停車場驚魂！駕駛誤踩油門衝破牆　懸掛3樓高空「奇蹟死裡逃生」

這類立體停車場意外在曼谷並非首見，2024年才剛發生過車輛從醫院4樓停車場墜落路面的駭人事故，2023年亦有皮卡車倒車不慎懸掛在大樓邊緣，顯示停車場行車安全不容忽視。

更多新聞
