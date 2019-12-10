與妻吵架！狠父持斧頭「劈死1月大嬰兒」...雙手染血潛逃22年　

▲岳男與妻子吵架後，狠下手將親生兒砍死。（示意圖／LibreStock）

記者洪珮瑄／綜合報導

內蒙古通遼市的科爾沁左翼後旗在22年前曾發生一宗命案，一名男子岳姓男子與妻子吵架後，持斧頭將年僅一個月大的親生兒子當場砍死。他當時雙手染血離開現場，逃亡了多年，終於在6日被警方逮捕。

綜合陸媒報導，事發於1997年的6月11日上午8點多，岳男與妻子在外面發生口角，一氣之下，他便拿起斧頭，將妻子砍傷，隨後又回到家中，將年僅一個月大的親生兒砍死，手段兇殘。

據悉，岳男當時雙手全是鮮血，意識到自己闖下大禍後，就趕緊逃離現場。不過，在逃亡的過程中，正好被阿姨和岳母撞見，他一時緊張，便持斧頭也將二人也砍傷，隨後人間蒸發。

這22年以來，當地警方從未放棄追捕工作，科爾沁左翼後旗的警方近日採取傳統追逃，及結合「大數據」海量訊息比對篩查的方式，對當年的命案逃犯的資料重新分析、調查，最後發現岳男已逃亡到黑龍江省東寧市。

▲岳男殺死親生兒後潛逃22年，終於在6日被逮捕。（圖／中新社）

科爾沁左翼後旗的警方至黑龍江省東寧市做進一步偵查，並與當地警方合作，經過兩天一夜的蹲守，終於在6日將岳男抓獲並逮捕。

事後，岳男向警方坦承犯罪事實，並表示，為了不被發現，自己在逃亡期間將名字改為「李海」（化名），這22年來都在黑龍江省牡丹江市或東寧市等地打零工維生。據悉，岳男目前因涉嫌故意殺人罪，被依法刑事拘留，而該案件正在進一步調查中。

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