國際

印度遊樂設施「空中解體」驚悚畫面曝！　14孩童慘摔送醫

印度遊樂設施「空中解體」驚悚畫面曝　害14名孩童慘摔送醫

▲ 印度一處嘉年華活動的遊樂設施突然崩塌，造成14名孩童受傷緊急送醫治療。（圖／翻攝自X／TheUncutReality）

圖文／CTWANT

印度中央邦賈布瓦鎮（Jhabua）週一（19日）發生一起駭人事故，當地慶典一座名為「龍之鞦韆」（Dragon Swing）的大型動力鞦韆在運轉中突然斷裂墜落，導致設施上14名未成年者受傷送醫。傷者包含13名青少女及1名青少年，皆為當地卓越學校（School of Excellence）的學生，目前全被送往賈布瓦地區醫院接受治療。

綜合外媒報導，據賈布瓦地方首長內哈米納（Neha Meena）證實，這起事故發生於鄰近該校的「馬哈拉傑嘉年華」（Maharaj No Melo）市集。有目擊者指出，當時這座搭載多名學童的「龍之鞦韆」正處於高速俯衝狀態，卻在下降過程中發生結構斷裂，整座設施瞬間崩塌墜地。現場民眾隨即展開救援，合力將受困在殘骸中的孩童拉出，並配合隨後趕抵的政府人員將傷者送醫。

趕抵救援的醫療團隊表示，傷者共有14人，多為骨折與嚴重挫傷，其中2名女學生傷勢較為嚴重，目前正由醫療人員密切觀察中，若病情惡化將不排除轉入加護病房（ICU）。

意外發生後，當地政府已組成專案小組前往事故現場調查，初步研判可能為機械結構失效。內哈米納強調，調查將針對該遊樂設施的營運許可及安全維護進行全面清查，若涉及人為疏忽或違規操作，必將對相關責任人採取嚴厲法律行動。

這起事故讓本該充滿歡樂的市集瞬間淪為夢魘，隨著事故當下的驚悚畫面在社群媒體傳開，也引發大眾對臨時市集遊樂設備安全性的高度關注。目前嘉年華相關活動已暫停，等待進一步的安全鑑定報告出爐。

01/19

