微波家鄉菜遭嫌臭！印度學霸怒告美大學「食物歧視」...獲賠632萬

美國科羅拉多大學波德分校（University of Colorado, Boulder）爆發一起備受關注的校園歧視爭議，2名印度博士生因在校內使用微波爐加熱家鄉菜餚，遭校方人員以「氣味刺鼻」為由制止，隨後更面臨一連串學術報復。這場被視為對抗「食物歧視（food racism）」的法律戰最終以校方支付20萬美元（約新台幣632萬元）達成和解收場。

根據《BBC》報導，事件起因於2023年9月，人類學系博士生普拉卡什（Aditya Prakash）在校園內微波午餐「菠菜起司（palak paneer）」，這是1道由菠菜泥與起司製成的北印家常菜。1名英籍職員隨即出面制止，指責該食物散發「刺鼻」氣味，並聲稱該微波爐有「禁止加熱重口味食物」規定。然而，當普拉卡什進一步詢問標準時，竟被告知「三明治不算刺鼻，但咖哩算」，且實際上校園內並無相關明文禁令。

普拉卡什與同樣在該校攻讀博士的未婚妻巴塔查里亞（Urmi Bhattacheryya）指控，在他們對此提出質疑後，隨即遭校方展開一連串「微歧視」與報復行動，不僅無預警失去研究經費與助教工作，甚至連合作數月的指導教授也解除關係，導致學業難以為繼。

不堪受辱的兩人去年5月提起民權訴訟，指控校方縱容歧視與報復。為避免陷入冗長且昂貴的法庭攻防，校方於同年9月選擇和解。根據協議內容，大學同意支付20萬美元並授予兩人學位，但堅決「否認任何法律責任」，同時在條款中明文禁止這對夫婦未來在該校就讀或任職。校方在聲明中僅表示，已依循程序處理投訴，並致力於重建系所的信任與包容環境。

普拉卡什強調，這場官司的重點從來不是金錢，而是要讓外界明白「歧視印度特質是有後果的」。他指出，西方社會長期存在藉由嫌棄食物氣味來排擠少數族裔的「食物歧視」現象，這是一種控制並限縮非白人族群生存空間的手段。他回憶自小在歐洲求學時，就曾因午餐味道被隔離用餐；其未婚妻巴塔查里亞也補充，就連前副總統賀錦麗都曾遭極右翼人士譏諷會讓白宮「聞起來像咖哩」，顯示這類歧視無所不在。

這起案件在社群媒體上引發廣大迴響，許多海外亞裔與少數族群紛紛分享類似遭遇。儘管贏得了高額和解金，普拉卡什與巴塔查里亞已身心俱疲並返回印度，且表示可能永遠不會再回到美國發展。普拉卡什感嘆，這段經歷讓他深刻體會到，無論專業能力再優秀，體制仍會因膚色或國籍讓他們感到隨時可能被驅逐的強烈不安全感。



