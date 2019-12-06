22歲媽生完3天回醫院「偷抱陌生女嬰塞包包」　直衝旅館「面交」！

▲哈薩克女子扎帕諾娃（Asel Zhapanova）才剛生產完，竟跑回醫院偷抱陌生女嬰賣掉。（示意圖／取自免費圖庫Pixbay）

記者吳美依／綜合外電報導

哈薩克（Kazakh）22歲女子扎帕諾娃（Asel Zhapanova）趁著四下無人，潛進婦產科醫院的病房，將陌生女嬰抱起來，塞進包包，匆忙趕到鄰近旅館「面交」，以80萬堅戈（大約新台幣6.3萬元）的價格賣出孩子，但卻當場被逮。據了解，嫌犯3天前才在同一家醫院生下第3個孩子，因此院方人員對於她的出現完全沒有起疑。

Absolutely disgusting. 由 Daily Mail 發佈於 2019年12月5日 星期四

扎帕諾娃走進一間無人看管的病房，將女嬰塞進運動用的大包包裡，從服務處出口離去。監視器畫面中，她身穿粉紅色長洋裝，匆忙步行離開塔拉茲（Taraz）區域婦產科醫院。據了解，當時小寶寶的母親到附近小餐館吃飯，醫護人員也在接聽電話，雖然只短暫離開，回來後就發現孩子不見了，嚇得立即報警。

▲扎帕諾娃以80萬堅戈（Tenge）賣出女嬰，但當場被逮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

《每日郵報》5日報導，江布爾省（Jambyl）警方調閱監視器，發現扎帕諾娃走進醫院附近的一間旅館。警官阿克別季耶夫（Zharaskan Akberdiev）表示，同仁攻進房間時「嫌犯才剛把嬰兒賣掉，賺了80萬堅戈（Tenge），她與買家當場就被逮捕。」他也提到，小寶寶的健康狀況很正常、良好，「她的生命並沒有受到威脅，已經回到了母親身邊……警方只花了2小時就破案。」

《太陽報》報導，院方人員表示，由於嫌犯3天前才在醫院生下第3個孩子，因此大家都認得，也沒有察覺任何不對勁，聽見扎帕諾娃說「要來探望好友」，沒有想太多就允許女子進入。

法官杜森巴耶夫（Erbol Duysenbayev）認為，「目擊者證詞、醫院監視器影片以及聽證會上列入考慮的其他證據，都充分證實了被告的罪行。」據了解，扎帕諾娃依綁架、人口販賣罪遭到起訴，被判處7年有期徒刑。

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