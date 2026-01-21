　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗斷網14天「每日經濟損失11.8億」　示威者資產遭沒收

▲▼在伊朗首都德黑蘭街頭，一輛公車在抗議活動中慘遭焚毀。（圖／路透）

▲伊朗首都德黑蘭街頭，一輛公車在抗議活動中遭焚毀。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗政府血腥鎮壓大規模示威，並自1月8日起切斷網路連線，迄今已經邁入第14天，成為該國史上持續最久、範圍最廣的斷網事件。由於資訊流通大幅受限，迄今死傷人數等具體情況不明。而網路監測機構NetBlocks指出，伊朗斷網經濟損失估計每日高達3735萬美元（約11.8億元）。

斷網鎮壓毀經濟　恢復時間不明

切斷網路不僅限制人民獲取資訊、與外部世界接觸的途徑，也衝擊仰賴線上廣告與交易的許多商業行為。由於官員尚未提供恢復網路連線的具體時間表，各界感到格外憂慮。

儘管伊朗通訊與資訊技術部副部長齊薩（Ehsan Chitsaz）表示，斷網每日造成的經濟損失約在280萬至430萬美元之間。不過，NetBlocks根據世界銀行與國際電信聯盟（ITU）等機構數據估計，伊朗每天斷網都會損失3735萬美元。

儘管NetBlocks於17日記錄到伊朗網路連線出現些微回升跡象，但整體連線率仍僅約2%。最近幾天，伊朗僅恢復國內網站連線，Google搜尋引擎的功能雖然開始部分運作，但大部分搜尋結果都無法讀取。

▼伊朗民眾在德黑蘭一間商店內購物。（圖／路透）

▲▼伊朗民眾在德黑蘭一間商店內購物。（圖／路透）

檢方開始清算　沒收示威者資產

與此同時，檢察官也開始盯上一些支持示威的商家。

伊朗司法部旗下《米贊通訊社》20日報導，首都德黑蘭的檢察官已提交法律文件，沒收多達60間涉嫌參與示威的咖啡廳資產，並且宣布計畫扣押多名體壇、影劇圈等領域人士的資產。

其他報導指出，德黑蘭和設拉子（Shiraz）已有多間咖啡廳被政府關閉。

▼ 德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外，地上排滿黑色屍袋。（圖／路透）

▲▼ 伊朗示威，德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外的地上排滿以黑色屍袋包裹的屍體。（圖／路透）

資訊封鎖死傷不明　外界擔憂死刑

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）17日坦承示威已造成「數千人」喪生，並將責任歸咎於美國，成為該國領導人首次對傷亡規模表態。外界擔心，等到網路逐漸恢復，境內資訊流出，死亡人數可能大幅增加。

《美聯社》目前無法獨立核實示威死傷人數，但總部位於華府的「人權工作者新聞通訊社」（HRANA）表示，已證實死亡人數至少4519人。該組織透過伊朗內部活躍的社運人士網絡確認當地真實狀況，多年來對於各大示威與動亂的說法一直相當準確。

挪威非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）則根據現有資訊表示，被殺害的示威者人數，可能比媒體估算的2萬人更多。

HRANA也統計，目前已逾2.63萬人被逮捕。官方言論讓外界憂慮，部分被拘留者可能面臨死刑，而伊朗向來是全球處決人數最多的國家之一。

▼伊朗人民不滿長期經濟困境，走上街頭示威。（圖／路透）

▲▼ 伊朗示威。（圖／路透）

140萬換1美元　經濟崩潰引示威

這場示威爆發於2025年12月28日，民眾不滿長期經濟困境，紛紛走上街頭抗議，但迅速演變為要求政治改革、終結政權的運動。當時，伊朗貨幣里亞爾（Rial）瘋狂貶值，甚至跌至「140萬里亞爾兌1美元」，因而大幅推升通膨，導致物價不斷飛漲。

敢暗殺我？川普警告「把伊朗從地球上抹去」　仍未排除動武

伊朗血腥鎮壓「有錢人趁亂跑了」　躲土耳其夜店狂歡開趴

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網傳地球8／12「失去重力7秒」將釀4千萬人死亡　NASA揭
台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗
快訊／「西門町地王」遭搜索！
直升機墜阿蘇火山口內　日國交省認定「航空事故」！
快訊／新增4檔飆股...明起「抓去關」！
涉詐富商420萬　前主播薛楷莉搬出媽媽救援！當場嗆檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日國土交通省認定「航空事故」！　直升機墜阿蘇火山口內60m斜坡

微波家鄉菜遭嫌臭！印度學霸怒告美大學「食物歧視」...獲賠632萬

伊朗斷網14天「每日經濟損失11.8億」　示威者資產遭沒收

印度遊樂設施「空中解體」驚悚畫面曝！　14孩童慘摔送醫

日本地鐵「行動電源爆炸」！火焰竄到頭頂高　濃煙密布畫面曝

被AI看穿幾歲？ChatGPT「1機制」抓未成年　誤判要傳自拍解鎖

日獨居男「全裸陳屍浴缸」51天！兇手1招藏屍浴室　死因曝

泰飯店女櫃台遭「鐵棍爆頭」亡！男友視訊ing　目睹殺人全程

停車場驚魂！駕駛誤踩油門衝破牆　懸掛3樓高空「奇蹟死裡逃生」

曾推空中欣賞活火山　日觀光局已下架「直升機遊覽資訊」

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

日國土交通省認定「航空事故」！　直升機墜阿蘇火山口內60m斜坡

微波家鄉菜遭嫌臭！印度學霸怒告美大學「食物歧視」...獲賠632萬

伊朗斷網14天「每日經濟損失11.8億」　示威者資產遭沒收

印度遊樂設施「空中解體」驚悚畫面曝！　14孩童慘摔送醫

日本地鐵「行動電源爆炸」！火焰竄到頭頂高　濃煙密布畫面曝

被AI看穿幾歲？ChatGPT「1機制」抓未成年　誤判要傳自拍解鎖

日獨居男「全裸陳屍浴缸」51天！兇手1招藏屍浴室　死因曝

泰飯店女櫃台遭「鐵棍爆頭」亡！男友視訊ing　目睹殺人全程

停車場驚魂！駕駛誤踩油門衝破牆　懸掛3樓高空「奇蹟死裡逃生」

曾推空中欣賞活火山　日觀光局已下架「直升機遊覽資訊」

快訊／北捷驚見剪刀男！高中生「拿手上」發呆　旅客嚇壞急通報

美房價、利率持平　近4成房仲認為市場漸趨平衡

61歲夏靖庭全場唯一「連續做健腹輪」體力超狂！　私下寵2國小兒

卓榮泰喊辯論總預算　藍黨團直球對決：辦三場「三長對三長」

入住就送法老展門票！和逸台南西門館掀古埃及熱　親子化身小小考古學家

戴培峰首次用PitchCom好玩又期待　被推派錄音以中文為主

穿厚外套還是冷？冬季保暖祕訣：內層、中層、外層這樣穿最有效

台南女名醫突歇業一度失蹤　前婆婆代兒發聲：把她當菩薩考驗

26歲買下2450萬宅！女每天工作12至18小時圓夢　存錢秘訣曝光

快訊／「西門町地王」吳振隆遭檢調14路搜索　疑涉內線交易

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

國際熱門新聞

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

阿蘇直升機駕駛40年經驗卻墜毀　專家解釋原因

阿蘇火山直升機「像陽春的雞蛋」

飯店女遭爆頭亡！男友視訊目睹全程

美股大跌870點！聯電ADR反收高近16％　記憶體逆勢漲

沒人下去過火山口裡！消防：搜救未知數

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

阿蘇直升機「墜毀現場照」曝光

「搞不懂你在幹嘛」川普公開馬克宏私訊

阿蘇下雪「零下4.2度」急凍　火山氣體阻搜救

即／川普空軍一號驚傳故障　高空急返航

川普貼插旗圖　喊奪取格陵蘭絕不回頭

即／南韓前總理「協助內亂」判關23年　當庭收押

更多熱門

相關新聞

川普援助跳票！伊朗人怒轟懦夫「被當砲灰」

川普援助跳票！伊朗人怒轟懦夫「被當砲灰」

美國總統川普日前對伊朗示威者喊話「援助即將到來」，讓街頭抗爭者燃起希望，然而他卻突然改變立場，宣稱伊朗政權已承諾停止殺戮後，令這些冒著生命危險走上街頭的示威者感受到被徹底背叛的憤怒。

美國出手！　財政部切斷「伊朗鎮壓示威官員」經濟命脈

美國出手！　財政部切斷「伊朗鎮壓示威官員」經濟命脈

快訊／暫緩攻打　川普：伊朗保證停止殺害示威者

快訊／暫緩攻打　川普：伊朗保證停止殺害示威者

和平獎得主呼籲美國：精準打擊伊朗領袖與革命衛隊

和平獎得主呼籲美國：精準打擊伊朗領袖與革命衛隊

伊朗電視台釋「暗殺川普」訊息　威脅：這次子彈不會飛偏

伊朗電視台釋「暗殺川普」訊息　威脅：這次子彈不會飛偏

關鍵字：

伊朗示威網路封鎖經濟損失人權危機資產沒收

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

別再繳費！3職業工會遭列黑名單　勞保局暫停給付

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面