伊朗斷網14天「每日經濟損失11.8億」　示威者資產遭沒收

▲伊朗首都德黑蘭街頭，一輛公車在抗議活動中遭焚毀。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗政府血腥鎮壓大規模示威，並自1月8日起切斷網路連線，迄今已經邁入第14天，成為該國史上持續最久、範圍最廣的斷網事件。由於資訊流通大幅受限，迄今死傷人數等具體情況不明。而網路監測機構NetBlocks指出，伊朗斷網經濟損失估計每日高達3735萬美元（約11.8億元）。

斷網鎮壓毀經濟 恢復時間不明

切斷網路不僅限制人民獲取資訊、與外部世界接觸的途徑，也衝擊仰賴線上廣告與交易的許多商業行為。由於官員尚未提供恢復網路連線的具體時間表，各界感到格外憂慮。

儘管伊朗通訊與資訊技術部副部長齊薩（Ehsan Chitsaz）表示，斷網每日造成的經濟損失約在280萬至430萬美元之間。不過，NetBlocks根據世界銀行與國際電信聯盟（ITU）等機構數據估計，伊朗每天斷網都會損失3735萬美元。

儘管NetBlocks於17日記錄到伊朗網路連線出現些微回升跡象，但整體連線率仍僅約2%。最近幾天，伊朗僅恢復國內網站連線，Google搜尋引擎的功能雖然開始部分運作，但大部分搜尋結果都無法讀取。

▼伊朗民眾在德黑蘭一間商店內購物。（圖／路透）

檢方開始清算 沒收示威者資產

與此同時，檢察官也開始盯上一些支持示威的商家。

伊朗司法部旗下《米贊通訊社》20日報導，首都德黑蘭的檢察官已提交法律文件，沒收多達60間涉嫌參與示威的咖啡廳資產，並且宣布計畫扣押多名體壇、影劇圈等領域人士的資產。

其他報導指出，德黑蘭和設拉子（Shiraz）已有多間咖啡廳被政府關閉。

▼ 德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外，地上排滿黑色屍袋。（圖／路透）



資訊封鎖死傷不明 外界擔憂死刑

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）17日坦承示威已造成「數千人」喪生，並將責任歸咎於美國，成為該國領導人首次對傷亡規模表態。外界擔心，等到網路逐漸恢復，境內資訊流出，死亡人數可能大幅增加。

《美聯社》目前無法獨立核實示威死傷人數，但總部位於華府的「人權工作者新聞通訊社」（HRANA）表示，已證實死亡人數至少4519人。該組織透過伊朗內部活躍的社運人士網絡確認當地真實狀況，多年來對於各大示威與動亂的說法一直相當準確。

挪威非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）則根據現有資訊表示，被殺害的示威者人數，可能比媒體估算的2萬人更多。

HRANA也統計，目前已逾2.63萬人被逮捕。官方言論讓外界憂慮，部分被拘留者可能面臨死刑，而伊朗向來是全球處決人數最多的國家之一。

▼伊朗人民不滿長期經濟困境，走上街頭示威。（圖／路透）

140萬換1美元 經濟崩潰引示威

這場示威爆發於2025年12月28日，民眾不滿長期經濟困境，紛紛走上街頭抗議，但迅速演變為要求政治改革、終結政權的運動。當時，伊朗貨幣里亞爾（Rial）瘋狂貶值，甚至跌至「140萬里亞爾兌1美元」，因而大幅推升通膨，導致物價不斷飛漲。

