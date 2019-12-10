楊蕙如避風頭　張善政：是不是民進黨授意她出國？

▲國民黨副總統參選人張善政。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

具有民進黨籍的「卡神」楊蕙如被檢調單位查出是網軍首領後，民進黨政治人物紛紛切割，傳出楊蕙如本人已經出國避風頭。國民黨副總統候選人張善政10日表示，民進黨將網軍案高高舉起輕輕放下，現在傳出楊蕙如已經出國，「是不是民進黨授意她出國？」

張善政表示，韓陣營邀請蔡英文辯論，蔡英文卻只選三立，用技術上推諉，選舉最後變成這樣，她非常心寒；最近有句話叫說「民進黨你吃飽了沒有」，民進黨吃相大家都看到，凡事政府單位跟可以影響的公營事業位置，都有酬庸的影子。

張善政指出，7月的私菸案民進黨高高舉起輕輕放下，現在的網軍案也是一樣，現在傳出楊蕙如已經出國，「是不是民進黨受益她出國？」；整件事情繞來繞去，核心就是蔡英文，民調高的賴清德被打到輸，不就是蔡英文的網軍嗎？

張善政痛批，民進黨就好像老鼠黨，很會吃很會抹黑，盡是做一些負面作為，蔡英文利用「抗中」二字並不是保台，而是保住自己的連任利益，他希望年輕人多看看韓陣營提出的政見，就能知道雙方差別。

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