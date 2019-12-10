捍衛公務員！怒告6藍營立委、議員　外交部控：只喊衝啊！陳情卻沒帶陳情函





▲陳宜民動手推女警。（圖／翻攝自綠黨臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委陳宜民、曾銘宗、林德福等人6日硬闖外交部抗議。外交部9日正式對藍營立委陳宜民、曾銘宗、林德福以及市議員林金結、徐弘庭、張斯綱等六位國民黨民意代表提出告發。外交部發言人歐江安10日控訴，藍營民意代表稱要來陳情，不過卻只是發了一個喊「衝啊」的訊息，真正到場稱要陳情，卻連陳情函都沒有帶。

國民黨立委6日聲稱要替外交官討國道，不過卻爆出狠推女警、拗外交官手等動粗爭議。對此，外交部10日正式對涉案藍營立委提出告發。

國民黨立委6日因為網軍案硬闖外交部，其中，陳宜民對著保六總隊女警動粗。他先是動手拍掉對方帽子，接著更直接狠推對方肩膀，讓女警直接往後跌了三節樓梯，畫面相當驚險。不只有陳宜民動粗，根據國民黨團臉書專頁的直播影片。包含曾銘宗、林德福、林金結等藍營立委及議員，團團包圍住一位外交部官員。幾名藍營立委頻頻吼叫，「你是哪個單位的？」對方回答單位後，他們卻不罷休，繼續說道，「公眾會？送到地檢署去好了！」

歐江安指出，國民黨立委賴士葆及李永萍等人先在3日以陳情為由，率眾到外交部選舉造勢，現場衝刺大量的選舉旗幟和標語，賴士葆不但佔據外交部電梯還開起直播，嚴重影響同仁和外賓工作。另外在6日國民黨的曾銘宗等人再來抗議，雖然名義是陳情，但兩次都沒帶陳情書，根本就是以陳情為名，行造勢為實。

針對藍營立委稱已經有事前通知要陳情。歐江安回應，還原事實是，只在前一天收到藍營民意代表一封喊著「衝啊！」的訊息，但根本沒有考慮到外交部是否方便接見，接著就直接抬著棺材衝公家單位，「兩次都沒有帶陳情函如何接待？他們只是衝進外交部。」

歐江安強調，外交部是國家處理對外事務的單位，非政治人物選舉造勢的場域，「所謂陳情卻沒帶陳情信，請問我們公務員情何以堪？」