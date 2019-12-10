快訊／韓國瑜擾亂民調僅影響3％　蔡英文證實：雙方有差距

記者陶本和／台北報導

針對各方的民調結果顯示，總統蔡英文與國民黨總統候選人韓國瑜的民調差距持續擴大。蔡英文10日證實，雙方的差距是有的，但最後30幾天還是會傾全力爭取選民的支持。

韓國瑜陣營先前拋出擾亂民調的戰法，韓國瑜在受訪時先說「得民心者得天下，得民調者得痔瘡」，並呼籲支持者接到民調電話時，一律都不要回答；但是，才過一天他又改口，呼籲支持者接到民調電話時回答「唯一支持蔡英文」。

近期各方民調陸續出爐，蔡英文與韓國瑜的支持度顯示持續擴大的狀況，對於韓陣營而言，有人解讀為擾亂民調奏效的成果，但經過各方民調數據結果的交叉比對，實質受到影響的僅有3％。

對於民調的議題，蔡英文10日受訪時說，這些民調都會參考，不過也證實雙方的差距是有的，我們在最後的30幾天還是會傾全力來爭取選民支持，「我也希望這個階段，我們選民可以辨識哪個候選人真正在做事，哪個候選人真正在為國家做政策規劃跟保護這個國家」。

根據《美麗島電子報》最新民調指出，民進黨的蔡英文與賴清德、國民黨的韓國瑜與張善政、親民黨的宋楚瑜與余湘3組正副總統參選人的民調支持度依序為，51.8%、16.1%、7.5%，表示不投票或投廢票的有9.1%，未明確回答的有15.5%（+3.8%），蔡賴配目前暫時領先且幅度高達35.7個百分點。

據了解，近期儘管韓國瑜陣營多次砲擊蔡英文政府，針對網軍案窮追猛打，但各式民調趨勢，包括掌握的近期幾次民調，依然呈現持續擴大的狀況。黨政人士指出，關鍵在於，國民黨沒有對症下藥，某特定媒體就有內幕點出，有國民黨立委在批評退役中將吳斯懷納入不分區就像癌症持續擴散，東忙西忙的結果卻一直自爆。

▲總統蔡英文。（圖／記者張榮恩攝)



其他人也看了這些...

►2020總統候選人號次出爐：1號宋楚瑜、2號韓國瑜、3號蔡英文

►韓國瑜改編「採紅菱」牽張善政高歌：我們倆牽著手啊選總統...

►蔡英文3號「三張選票顧台灣」秒速換臉書特效頭貼！

更多熱門新聞...

►宋楚瑜、余湘抽到1號 李鴻鈞：推倒藍綠高牆！人民擺第一

►韓國瑜人馬抽籤現場高喊「兩支穿雲箭」 立刻被陳朝建出聲制止

►蔡英文、賴清德抽出「3號」：三張選票顧台灣

►超越藍綠，就靠她了