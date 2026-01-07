不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者杜冠霖／台北報導

數月前部分藍營名嘴預測，台積電會跌到一張五百元以下、台股很快崩盤。而台股5日突破3萬點大關創歷史新高。對此，媒體人黃暐瀚昨表示，去年台積電宣布美國設廠時，自己公開表示願意相信魏哲家，曾被「某些人」批評得體無完膚，彼此見解不同很正常，但對異見者往死裡罵是做什麼？該篇貼文也引來大批在野黨支持者圍剿，有小草更口不擇言，提及黃暐瀚遭酒駕撞擊逝世的母親，酸「你媽應該挺難過的」。對此，黃暐瀚表示，不歡迎這種不禮貌留言，但也不樂見網友肉搜他。

黃暐瀚昨表示，現在回頭看，台積電沒有跌到一張五百元，美軍沒有不敢挑戰中俄武器裝備，高市早苗內閣沒有民調重挫下滑，所有唱旺中共、唱衰美國、看壞日本的預測，暫時都還沒有發生。美國正在狂（證明美軍戰力與武器精良）、股票正在漲（台股衝破三萬點、台積電股價破1670元）中國正在兇（不斷圍台軍演）、軍購正在擋（特別條例連程序委員會都排不進，無法審查）。

黃暐瀚認為，這種時候，除了有重度意識形態與政黨選擇（深藍、深綠、深白）的國人之外，中間30%甚至40%的「理性選民」，要的是國家安定，要的是防衛能力，要的是安居樂業，要的是溫和理性。

黃暐瀚觀點引來大批在野黨支持者批評，更有小草口不擇言，提及黃暐瀚遭酒駕撞擊逝世的母親，他表示，「我覺得你媽生前應該希望自己的兒子是有風骨的，而不是對執政黨阿諛奉承、對在野黨大力撻伐，我想她應該挺難過。有一種更慘的假設是因為你母親也是跟你一樣的人，我不忍心再嘴下去了，你真的很可悲」。

對於該則留言，黃暐瀚坦言，剛剛有個網友在那邊亂扯他母親，他動氣了，「這種不禮貌的留言，我不歡迎；若因此讓網友肉搜他，我也不樂見。我把截圖刪了，也把這個人忘了。人生不需要浪費在沒有意義的人事物上，為了台灣，一起加油！」