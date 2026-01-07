　
政治

劉世芳被列「台獨頑固分子」　陸委會：將採「必要作為」捍衛主權

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦7日宣布將內政部部長劉世芳、教育部部長鄭英耀及高檢署檢察官陳舒怡列入「台獨頑固分子」與「幫兇」清單，終身追責。對此，陸委會主委邱垂正表達最強烈的抗議與最嚴厲的譴責，並強調政府將採取必要作為，「對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。」

邱垂正提到，中華民國是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實和台海現狀，中華人民共和國對台灣沒有任何司法管轄權，其法律對台灣人民完全沒有拘束力。

邱垂正指出，中共對台的威脅與恫嚇，不僅不會有任何威懾的效果，只會引發台灣人民更強烈的憤慨與反感，嚴重影響兩岸正常交流，讓兩岸關係漸行漸遠，這完全是北京當局惡劣對台行徑所造成的。

▼內政部長劉世芳。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院內政委員會審查住宅法修正草案，內政部長劉世芳出席。（圖／記者湯興漢攝）

邱垂正說，中共所謂的「台獨頑固分子」，都是在職務上守護中華民國，守護台灣，戮力從公的國家公職人員，它們堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強而有力反制中共對台灣施壓、統戰滲透、竊密行為，有效捍衛中華民國國家安全與人民福祉，全國2300萬的台灣人民也都會和他們站在一起，作為他們的後盾，並共同捍衛台灣的民主自由。

邱垂正強調，國人要了解，中共的用意並不僅僅針對名單上的人，而是要在全台灣製造寒蟬效應，逼迫台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心，「相信所有熱愛台灣這塊土地的有良知、有血性的台灣人民，絕對不會上當，更不會屈服。中共極權專制的威脅與恫嚇，絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心！」

邱垂正還說，政府將採取必要的作為，堅定捍衛國家主權、司法主權、維護國人安全與福祉，「對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。」

01/05 全台詐欺最新數據

阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

劉世芳被列「台獨頑固分子」　陸委會：將採「必要作為」捍衛主權

遭列「台獨頑固分子」　鄭英耀：續推愛國教育、守護民主自由

遭列「台獨頑固分子」　鄭英耀：續推愛國教育、守護民主自由

針對國台辦今（7日）宣布，將教育部長鄭英耀等人列入「台獨頑固分子」清單。鄭英耀並未正面回應，僅表示會持續堅守《教育基本法》的精神，推動愛國教育，守護台灣的民主自由。

劉世芳鄭英耀被列台獨頑固份子　外交部：配合中國舉報協力者應受制裁

劉世芳鄭英耀被列台獨頑固份子　外交部：配合中國舉報協力者應受制裁

國台辦列鄭英耀台獨頑固份子　王世堅：我列十大中共罪惡份子給他

國台辦列鄭英耀台獨頑固份子　王世堅：我列十大中共罪惡份子給他

遭國台辦列「台獨頑固分子」　劉世芳：立場不變繼續守護台灣

遭國台辦列「台獨頑固分子」　劉世芳：立場不變繼續守護台灣

劉世芳被列「台獨頑固分子」　陸委會：她堅定捍衛中華民國

劉世芳被列「台獨頑固分子」　陸委會：她堅定捍衛中華民國

劉世芳鄭英耀台獨頑固分子

