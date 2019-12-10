快訊／韓國瑜「自我抹黑戰法」被揭穿　蔡英文反問：追蹤器怎發生的？

記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜陣營大動作開記者會，指控裸體合成照是對手抹黑核彈，甚至在媒體上自爆女兒韓冰被抹黑懷孕。對此，總統蔡英文10日表示，這些已經證實是他支持者做的事情，並反問韓國瑜「追蹤器到現在還不知道怎麼發生的」。

民進黨立委王定宇在臉書揭穿韓國瑜的「抹黑戰法」，就是「自己抹黑自己，再賴給別人或對手」，從說自己被抹黃、3P，甚至色情合成圖事件，結果最後發現根本是挺韓的反年改人士黃征輝。

另外，韓國瑜更在訪問時自爆，指控有情治人士告訴他，對手可能會讓女兒韓冰「被懷孕」。王定宇批評，這些「自己抹黑自己」，除了可以搶佔媒體聲量外，還可以凝聚韓粉的不捨，更可以反抹黑對手。

對於韓國瑜「自己抹黑自己」，蔡英文表示，這不是已經證實是他支持者做的事情，這段時間看到很多事情有做假、抹黑，後來都證實是韓市長支持者或陣營做的。

蔡英文說，有些事情馬上能夠釐清，有些要花點時間，但是有些卻一直無法釐清，像是追蹤器到現在還不知道怎麼發生，「韓市長把所有事情推到政府或我們這邊，老實講不負責任也誤導選民」。

▲總統蔡英文。（圖／記者張榮恩攝)



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