對女警動粗道歉了！陳宜民：情急之下沒有控制好自己的情緒

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委陳宜民6日赴外交部抗議蘇啓誠案，卻對一名未穿著服的女警動粗，不但拍掉帽子、甚還把對方推下階梯。事後現場畫面曝光發現，女警有明確表達身份「我是保六的」，不少藍營人士也呼籲陳宜民應出面致歉。

對此，陳宜民8日晚間在臉書發出道歉文，「我對於讓這位員警成為全國的焦點感到愧疚，因為沒有任何人應該成為政治偵防的對象，而該位員警也有拒絕的權利，但來自於長官的違法命令，恐怕也讓她無所適從。」

▲陳宜民動手推女警。（圖／翻攝自綠黨臉書）



陳宜民解釋，當時的情況確實很混亂，在第一時間，因為她穿便服，又戴一頂紐西蘭英文字的帽子，拿著她的手機在拍攝，我以為她是外交部的官員在搜集資訊，向上通報，所以才會走過去問她的單位，並請她出示證件，但她只低著頭，站在那邊，我也沒有聽到這位員警説了什麼。而目前釋出的許多影片中，都有聽到我說「保六，保六怎麼會在這裡」，但這已經是後半段的狀況。那是因為我聽到其他人告訴我説「委員，她是保六的」。大部分流傳的影片並沒有呈現出我在詢問這位便衣保警的真實狀況。

陳宜民強調，我身為國民黨黨團的龫部，因為其他委員同事正被夾在門中間，情急之下，沒有控制好自己的情緒，而做出了不適當的動作。「我會以最謙卑的態度接受批評」，更希望不要因為這件事情而模糊了我們到外交部去幫蘇啓誠處長申冤的初衷。

此外，陳宜民也指出，依據《警察職權行使法》第4條的規定：警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。

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