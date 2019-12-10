黃光芹：每看到韓國瑜自爆一次　我就同情他一次！

▲韓國瑜女兒韓冰 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜競辦9日在記者會亮出韓國瑜擁裸女合成照，但發現製圖者是挺韓的海軍退役上校黃征輝，便表明製圖者已出面自首，不提告。接著，韓國瑜9日晚間在政論節目提到，沒讓韓冰輔選，是因為有人爆料韓冰懷孕。對此，媒體人黃光芹表示，「每看到韓國瑜自爆一次，我就同情他一次！」

黃光芹10日透過臉書表示，許多事情知道了，不能說、也不能寫，說穿了，是因為苦無證據，「我沒有，其他人也沒有；或有，也不準備拿出來。因此，根據我專業判斷，這些東西不會在選前引爆；等大選一過，自然就免疫了」。

黃光芹指出，這個圈存在「料北仔」，自以為消息靈通，將鵝毛傳成鵝、或根本不會引爆的訊息傳給韓國瑜，有時連最重要的環節都講錯，結果韓國瑜嚇得拿去當未爆核彈處理，或加油添醋、打烏賊戰、看到黑影就開槍，連自己人自編自導韓冰非親生都拿到電視上去講，再瞎掰韓冰懷孕，「以虛蓋實，以假亂真。是我對他同情心由然升起的原因」。

黃光芹提到，媒體正在查的事是C和D，雖難查，但查出來就是大新聞，「他卻仍抱著A和B，也是我同情他的另一個原因」，從王小姐到韓冰，再到年少錯事、花天酒地，以及後來傳聞中的影像、夫妻倆改變生涯規劃、介入李家長輩恩怨、身體狀況等傳聞。

黃光芹認為，只要頭過身就過，韓國瑜大可放下；張善政也一樣，「何必為了選舉，把自己搞到每天心神不寧、提心吊膽，何苦呢？」

另一方面，對於合成韓國瑜擁裸女圖，黃征輝9日在個人臉書PO文解釋，他6日在臉書發表一篇主題為「眼見為憑」的文章，並搭配一張韓國瑜與裸女床上相擁的合成圖，後來接到多位藍營朋友的電話，紛紛勸他刪除，「我從善如流，快馬加鞭回收所有不雅照，不幸，已遭有心人士截圖，並斷章取義地在網路傳播。」

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