無人機6億元「非紅供應鏈」案挨批顧問標！經濟部3點澄清

▲經濟部外觀門面。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

針對媒體報導「經濟部明開標無人機巨額顧問約，1+5億元推非紅與國際鏈結」引發外界質疑，經濟部產業發展署今（7）日晚間發布三點說明強調，相關標案並非顧問合約，而是產業推動的勞務委託，目的在協助國內無人機業者投入「非紅供應鏈」關鍵技術開發，並鏈結國際市場，絕不會由執行單位定義非紅供應鏈或決定參與廠商名單。

經濟部說明，目前進行招標程序的「無人機非紅供應鏈關鍵技術開發與國際鏈結推動計畫」，係配合行政院「五大信賴產業」及「無人載具產業發展統籌型計畫」政策方向，透過研發補助資源，引導業者投入非紅供應鏈關鍵模組及整機開發，強化自主研發與系統整合能力，同時協助產業導入國際認證標準。

強化國際鏈結 組團赴歐美日拓展市場

產發署指出，該計畫將以產官學研合作為基礎，組織國內無人機業者赴歐美、日本等地參與國際展覽與技術交流，推動國際合作洽談，促成MOU、NDA等合作文件簽署，深化跨國供應鏈連結，進一步提升台灣無人機產業在全球市場的能見度。

針對外界質疑標案金額高達6億元，甚至被形容為「顧問審判非紅供應鏈」，經濟部再次強調，本案並非報載所稱的顧問合約，而是協助產業發展的勞務委託，執行單位不具備裁定或篩選廠商資格，更不可能成為「準裁決者」。

採購依法公開 經部否認事先分案

產發署也表示，相關採購作業皆依《政府採購法》規定辦理，招標文件已公告於政府採購網，凡符合投標資格條件者皆可依法投標，絕無事先分配標案或指定執行對象的情形，呼籲外界勿過度臆測。