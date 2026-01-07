辛柏毅F-16V失事關鍵60秒！　一圖還原完整時序

▲F-16V失事時序圖。（AI協作圖／記者郭運興製作，經編輯審核）

記者郭運興／台北報導

空軍花蓮基地飛官辛柏毅上尉昨駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，傳疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致產生「空間迷向」錯覺，飛機墜海下落不明，空軍今（7日）公布該架F-16V戰機初步軌跡。對此，《ETtoday新聞雲》彙整相關資訊，以圖文方式還原失事前關鍵60秒完整時序，供讀者了解。

空軍7日上午在花蓮基地召開臨時記者會，說明辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯意外。空軍司令部督察長江義誠少將說明，隸屬第五聯隊的辛柏毅昨駕駛機6700F-16V戰機執行夜間飛行訓練，晚間6時17分自花蓮基地起飛，在訓練完畢後，採基本編隊執行返場。

江義誠指出，依照站管通話、雷達顯示資料及長機錄音抄件，初步發現，第一，晚間7時27分30秒時，高度7600呎、位在花蓮南面40.4海里，2號機（事發機）無線電呼叫「two lost」，也就是發生空中失散情況。

第二，晚間7時28分18秒時，高度4000呎、位在花蓮南面36.3海里，2號機呼叫「我現在高度一直在下降」。

第三，晚間7時28分22秒時，高度2600呎，花蓮正南面35.1海里，2號機呼叫預計跳傘3。

第四，晚間7時28分30秒時，高度1700呎，花蓮南面36海里光點消失。

江義誠強調，飛行員是有呼叫跳傘三次，但現在沒有得到信標機求救訊號，所以還沒有事證可以證明飛行員有執行跳傘。