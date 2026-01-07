點空軍F-16V失事記者會3重點　媒體人痛批：這種情況是讓教官玩命?

▲飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯，空軍召開記者會說明狀況。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

記者郭運興／台北報導

空軍第五聯隊飛官辛柏毅昨駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障釀失事，目前行蹤不明，空軍今（7日）也召開記者會說明狀況。對此，媒體人樊啓明點出記者會3重點，「MMC任務電腦故障，飛官無法參考飛行姿態」、「Auto-GCAS自動防撞地系統『希望』今年底獲得」、「防寒飛行衣已採購『希望』明年交貨」。他痛批，「這種情況，是讓我們教官在玩命嗎」?

空軍7日上午在花蓮基地召開臨時記者會，說明辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯意外。空軍司令部督察長江義誠少將指出，隸屬第五聯隊的辛柏毅昨駕駛機號6700F-16V戰機執行夜間飛行訓練，晚間6時17分自花蓮基地起飛，7時29分在花蓮基地南面31海里光點消失，空軍隨即成立應變中心，派遣搜救機，偕同海軍、空總、海巡搜救。

對此，媒體人樊啓明點出F-16V空軍記者會3重點，第一，「MMC任務電腦故障 飛官無法參考飛行姿態」、第二「Auto-GCAS自動防撞地系統『希望』今年底獲得」、第三「防寒飛行衣已採購『希望』明年交貨」。

樊啓明痛批，「這種情況，我們F-16V block 20 天天在飛！！是讓我們教官在玩命嗎」?