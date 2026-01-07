　
政治

人工生殖法明審查　陳昭姿喊話綠營：別讓代孕淪為政治對決犧牲品

▲▼民眾黨立法院黨團26日召開黨團記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、感事長陳昭姿出席。總召黃國昌要賴清德講清楚，憲法到底哪一條有規定要在12/31前把總預算給審完。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

《人工生殖法》相關修法將在8日的衛環委員會進行逐條審查，力推代理孕母相關規定入法的民眾黨立委陳昭姿，晚間在臉書向民進黨立委喊話，當在野黨試圖為子宮病變、無法自行生育、卻同樣渴望成家的女性推動代孕制度的法制化時，民進黨卻選擇一再阻擋、拖延，甚至讓法案無法進入實質審查，「這樣的選擇，真的公平嗎？真的合理嗎？」

陳昭姿晚間在臉書說，將近20年未曾大幅修正、早已嚴重落後時代的《人工生殖法》，終於即將在明天進入逐條審查。她說，她的心情一則以喜，一則以憂。

陳昭姿表示，喜的是，原本國民黨團提出的版本僅限於代理孕母制度，但在陳菁徽委員積極向國民黨衛環委員溝通後，加上本黨團與國民黨團多次協調，已經取得重要共識：不再只為「少數人」立法，而是努力成全每一個真心想要擁有「家」的人，讓更多人能以自己選擇、也被尊重的方式成為父母，「這並不容易，但我們做到了，也願意為彼此讓步」。

但讓陳昭姿憂慮的是，直到今天早上，仍有多位民進黨反對代孕的女性立委，不斷拋出早已在國內外實務與法制中有明確答案的假設性問題，散布錯誤資訊，甚至傳出將杯葛明天法案審查的消息。

陳昭姿說，這樣的作法，等同於讓所有迫切需要人工生殖協助的族群，繼續被迫陷在沒有期限、沒有希望的等待之中。即便如此，她仍選擇再次耐心說明與回應。相關問題與回應，已完整整理於圖卡中，這裡不再重複。

陳昭姿說，她必須誠懇、也嚴正地向民進黨呼籲，「你們積極推動的部分，我們盡力溝通、協調，也成功爭取支持；然而，當在野黨試圖為子宮病變、無法自行生育、卻同樣渴望成家的女性推動代孕制度的法制化時，民進黨卻選擇一再阻擋、拖延，甚至讓法案無法進入實質審查」。

「這樣的選擇，真的公平嗎？真的合理嗎？」陳昭姿衷心期盼，這項攸關生育權、身體自主權，以及少子化所帶來國安危機的重大民生法案，不要因為執政黨的強硬與算計，被迫淪為政治對決的犧牲品。否則，若最終只能依照現行版本進行表決，民進黨口中所期待的改革，恐怕也將在他們自己的杯葛之下，親手被埋葬。

更多新聞
