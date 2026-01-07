　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

F-16戰機花蓮外海失聯　賴清德盼平安歸來：請全體國人一起集氣

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（7日）召開中執會，總統兼任黨主席賴清德致詞時先表示，首先，針對昨晚空軍一架F-16V在執行夜航訓練時，於花蓮外海發生意外，已在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，希望平安歸來。要再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍。

▲▼總統兼民進黨主席賴清德出席中常會。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（資料照／民進黨提供）

據轉述，賴清德會中也提到，今天是2026年第一次召開中執會，我要感謝全黨同志在過去一年多來，給予執政團隊許多的支持與協助，讓我們能在國內外挑戰中，不斷的持續前進。今年是創黨40週年。因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政。為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，所有從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

賴清德列出，「清廉」，是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民對我們的信任。「勤政」，則應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則。「愛鄉土」，則是熱愛台灣、認同台灣，我們必須竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。

賴清德強調，「清廉、勤政、愛鄉土」，不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民對我們最深切的期待。因此，我希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。

01/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

數月前部分藍營名嘴預測，台積電會跌到一張五百元以下、台股很快崩盤。而台股5日突破3萬點大關創歷史新高。對此，媒體人黃暐瀚昨表示，去年台積電宣布美國設廠時，自己公開表示願意相信魏哲家，曾被「某些人」批評得體無完膚，彼此見解不同很正常，但對異見者往死裡罵是做什麼？該篇貼文也引來大批在野黨支持者圍剿，有小草更口不擇言，提及黃暐瀚遭酒駕撞擊逝世的母親，酸「你媽應該挺難過的」。對此，黃暐瀚表示，不歡迎這種不禮貌留言，但也不樂見網友肉搜他。

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

王世堅受訪籲柯文哲別講流氓話　路過小朋友嗨喊：唱沒出息的人！

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

