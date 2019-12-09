蔡英文提醒訂高鐵票返鄉投票　知名插畫家啟動「網路百萬粉絲大串連」

▲蔡英文呼籲大家返鄉投票。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文9日晚間在臉書發文，呼籲大家把鬧鐘設定好，明天00：00開始，高鐵開放寒假訂票，鼓勵大家返鄉投票；此外，從上午開始，擁有數十萬粉絲的知名插畫家，也開始互相標籤發文，啟動「網路百萬紛絲大串連」，呼籲大家回家投票。

蔡英文在臉書上表示，考完期末考的辣台派，可以早一點返鄉，高鐵會逐日開放返鄉預定票，「快把圖卡存下來，時間到了記得訂票！1月11日，返鄉衝3張票！更不要忘記最重要的這張車票！」

蔡英文也提醒，這一次，她還有一個任務要給大家，就是先前在社群之夜正式宣告的，加入「英眼部隊」，替她守一張票。

除了蔡英文大力鼓勵大家返鄉投票之外，擁有64萬粉絲的知名插畫家A RAY也在上午發表一張插畫，內容指出「你大罵作秀的民代，你痛恨唬爛的政客，你肚爛共蝶飛來飛去，啊結果最後你沒返鄉投票，台灣人之恥」。A RAY也指出，「該用選票教訓了，優秀的也用選票支持，1/11 返鄉投票大串連，下一棒『小學課本的逆襲』」。

接著，被A RAY點名的「小學課本的逆襲」，擁有35萬粉絲，他們在晚間也發表新作品，內容指出「馬桶很髒，我不碰馬桶。政治很髒，我也不碰政治」，不過底下也有一排小字，「你不碰它，不代表它不會碰你：1/11返鄉投票」。

「小學課本的逆襲」指出，你不用自己去通馬桶，只要選一個能幹的人幫你就好，很簡單，1/11回家投票吧；同時也標註「#返鄉投票」、「#這張圖臭臭der」、「#全球只有不到半數的國家可以投票選出最高領導人」、「#愛台灣就投起來吧！」。最後也點名下一位擁有65萬粉絲的「啾啾妹 by LIIN」。

盤整一下網路知名插畫家的粉絲數，A RAY擁有64萬粉絲，「小學課本的逆襲」有35萬粉絲，而接下來被點名的「啾啾妹 by LIIN」則有65萬粉絲，在網路社群時代進行串連，光是這三個知名插畫家各自擁有粉絲數，已經超過百萬，據了解將有眾多插畫家，會陸續投入這項串連活動。

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