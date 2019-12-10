討厭韓國瑜卻沒原因？　李明璇：這就是民進黨網軍帶風向成功

▲李明璇有「北漂最美主持人」的稱號。（圖／翻攝臉書）

記者徐政璿／台北報導

具有民進黨籍的「卡神」楊蕙如被檢調單位查出是網軍首領後，話題餘波盪漾超過一週。有「北漂最美主持人」稱號的李明璇表示，在她身旁，有部分青年朋友討厭韓國瑜到一種奇怪的境界，就是討厭韓國瑜，但是卻理不清原因？而且越理還越亂，讓她不禁驚嘆「民進黨網軍」的風向帶的真是成功。

李明璇10日以「2020，2贏2贏」為題在臉書撰文表示，「國政配」終於完成抽籤，不過她不打算著墨太多數字的意義上，畢竟就是討個吉利，每個候選人都會有豐富的延伸想像，這不是重點，只知道「韓國瑜抽到幾號，我就投幾號」。

李明璇接著說，這幾天陸續辦了大大小小的活動，也接連參加好幾場造勢和助講，看見很多人都是發自內心的相挺，著實很令人熱血沸騰。可是，有一種感覺很奇妙，她時常讓自己「離開同溫層」，很刻意地去接觸反韓的朋友，坦白講，她也產生過懷疑：「韓國瑜真的會贏嗎？」

不過，李明璇也揭開一個現象，完全不諱言的是，有部分青年朋友討厭韓國瑜到一種奇怪的境界，就是討厭韓國瑜，但是卻理不清原因？而且越理還越亂，讓她不禁驚嘆「民進黨網軍」的風向帶的真是成功。

李明璇總結個人的觀察，青年選民分為3類：「投給韓國瑜，台灣會變香港？」、「韓國瑜是草包？」、「韓國瑜為什麼要說謊？」。她感嘆地說，「不好意思⋯請你相信，就是如此薄弱又無理的理由，部分年輕人討厭韓國瑜。」

最後，李明璇表示，說到這裡，大選倒數32天了，如果接下來的每一場活動都是鐵票聚集，那麼意義真的不大；就在這禮拜五下午，千呼萬喚的「國政聽青年·青年挺國政」座談會要來了，當天，由副總統候選人張善政親自與大家面對面聊聊，分享國政如何最重視年輕人。

李明璇說，「我們沒有楊蕙如們，我們只有庶民們」，請用力分享轉傳，在接下來的一個月中，我們一起打一場轟轟烈烈的勝仗。