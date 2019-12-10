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國民黨造謠被抓包！「蔡賴配投2號」　基進黨10日按鈴聲告

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▲▼國民黨台南市黨部在粉專貼出蔡賴配投2號。（圖／基進黨提供）

▲國民黨台南市黨部在粉專貼出蔡賴配投2號。（圖／翻攝基進黨臉書）

記者黃巈禾／台北報導

9日完成總統選舉號次抽籤，親民黨總統候選人宋楚瑜1號、國民黨總統候選人韓國瑜2號、總統蔡英文3號。不過，台南市黨部卻在臉書張貼一張蔡賴配比yeah手勢的圖卡，並寫上「台灣要贏票投2號」。對此，基進黨痛批，「奧步！藍營假資訊部隊啟動」，10日按鈴聲告。

基進黨批評，國民黨台南市黨部9日晚間7時42分在臉書粉專上，公然發布一則惡意之錯假資訊，在這則號稱「網友提供」刻意仿造綠營文宣風格的貼文中，出現蔡英文、賴清德的Q版人像，但標語竟是「台灣要贏票投2號」的錯假訊息，嚴重惡意誤導大眾視聽。

基進黨認為，以如此之快的速度製圖散播錯假資訊，顯然「藍營的假資訊部隊」已經啟動，事發，台灣基進隨在第一時間隨即截圖，罪證確鑿，雖然目前，國民黨黨部已刪除該貼文，但這張錯假貼圖已於網路上流傳、氾濫，公然違反《公職人員選舉罷免法》第104 條、《總統副總統選舉罷免法》第90條等，意圖使人不當選之罪名。

基進黨表示，基進黨發言人顏銘緯、基進黨新聞輿情部主任洪正10日上午9時於台北地檢署，正式按鈴告發國民黨台南市黨部，並呼籲台灣人民隨時留意，紅藍陣營的選舉奧步。

對此，國民黨南市黨部主委謝龍介表示，會了解調查，若小編貼的圖卡引用錯誤就道歉，若涉及誤導，就讓司法調查，若要訴諸司法提告，予以尊重。

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