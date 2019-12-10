蔡英文公開行程「拜廟」佔4成　韓國瑜：總統是不是也要請假選舉

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

距離總統與立委選舉剩1個月，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌積極跑選舉行程。根據國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室統計總統府和行政院11月的公開行程，蔡英文公開行程「拜廟」就佔了4成。對此，國民黨總統候選人韓國瑜10日在臉書痛批，「總統是不是也要請假選舉」。

根據國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室統計總統府和行政院11月的公開行程，蔡英文81場公開行程中32場都在拜廟（占40％）、蘇貞昌24場公開行程有10場在拜廟（占42％），行政院副院長陳其邁25場公開行程有9場在高雄占（佔36％）。

韓國瑜9日批評，蔡英文是民進黨的總統候選人，大部分的公務行程都是以拜票為主，蔡英文應該告訴台灣人民公與私要分開，總統的工作根本沒用心認真在做，既然如此，為什麼不請假？

韓國瑜10日再透過臉書表示，蔡英文口口聲聲支持香港，卻把香港當成換取選票的工具，「當你說只用空檔跑行程的時候，你知道你的空檔佔你總行程的四成嗎？」、「總統是不是也要請假選舉」、「台灣在空轉你知道嗎」、「下架雙重標準的雙標黨」、「憑什麼我們要有這種總統」。

對於韓國瑜陣營的質疑，蔡英文第一時間透過臉書表示，對她來說，去廟裡拜拜，除了為台灣祈求平安，更重要的是多接觸人民。人民是國家的主人，一方面跟大家多接觸、報告國政，一方面也聽聽人民的心聲。

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