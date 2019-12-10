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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林飛帆稱研擬開除楊蕙如黨籍　孫大千：模糊焦點心裡有鬼

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▲▼「卡神」楊蕙如要柯粉別再到她的頁面討罵。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

▲「卡神」楊蕙如。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

記者黃巈禾／台北報導

對於綠營基層希望開除楊蕙如黨籍，民進黨副秘書長林飛帆日前表示，「我們會進一步研擬看是不是要祭出黨紀」。對此，韓國瑜競選總部副執行長孫大千10日在臉書質疑，民進黨打算用開除黨籍來掩蓋真相嗎？一直迴避問題，模糊焦點，難道不怕被認為心裡有鬼？

孫大千認為，當民進黨始終不敢正面回答下面的這三個問題，那麼真相究竟是什麼？大家就應該心知肚明，第一，民進黨身為執政黨，難道不應該幫政府優秀的外交官討回一個公道嗎？楊蕙如案爆發後，民進黨政治人物有那一個人為蘇啓誠惋惜過？

孫大千再指，第二，蔡英文為什麼就不敢公開站出來保證，民進黨從來都沒有請楊蕙如的網軍部隊幫過忙？第三，如果蘇啓誠的行政責任是因為楊蕙如的網軍刻意帶風向栽贓，那麼外交部是不是應該出來告訴台灣人民，當時真正的行政責任應由誰負起？

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