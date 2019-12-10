綠網軍霸凌民眾　吳敦義：民進黨不惜「重返威權」也要鞏固政權

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

具有民進黨籍的「卡神」楊蕙如被檢調單位查出是網軍首領後，民進黨政治人物紛紛切割。國民黨主席吳敦義9日在臉書撰文表示，民進黨主席卓榮泰前幾天說，害死外交官的網軍組織者楊蕙如與民進黨無關，其實，過去用血淚與汗水追求民主的民進黨前輩，大概也已跟現在的民進黨無關了。畢竟，現在的民進黨，是個不惜重返威權也要鞏固政權的醜陋政黨。

吳敦義表示，過去的民進黨，是一個追求言論自由、反對威權主義的政黨。我們不否認，在追求臺灣民主化的過程，民進黨作出了很大的貢獻。然而，美麗島事件過去40年之後，我們現在看到的民進黨，卻是一個反民主、反進步、反自由、反法治的政黨。

吳敦義出，老國民黨時代，用「警總」監察人心；現在的民進黨，則用「網軍」霸凌民眾，用「網軍」宣揚政績，更幾乎是用「網軍」逼死了一個外交官。從《國安五法》、《中共代理人法》或《反滲透法》，用不確定的法律概念去壓制人民自由，甚至動不動就把發表評論的民眾移送法辦。現在民進黨的所思所想，似乎想把臺灣重新帶入冷戰年代，想把臺灣重新帶入威權時代。



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