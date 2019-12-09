早餐店買三明治！老闆快收攤：想吃得買2份　他困惑發問...網喊正常：很佛

▲網友買三明治，老闆要求買2份 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「大家也遇過要買2份的商品嗎？」一名網友到早餐店買三明治，但店家卻表示，因為快要收攤了，如果要做就得包2份。原PO事後也好奇在臉書上發問，而網友們除了表示這很正常，甚至還大讚這老闆用料實在很佛心。

一名網友9日在臉書「爆廢公社」發文，他表示一早去早餐店想買「三角袋裝」的熱狗三明治，但是老闆卻表示因為快要收攤了，如果要做的話，必須一次買2份。原PO最後還是接受了店家的要求，花了40元買了2份三明治，不過他似乎是第一次遇到這種情況，因此上網問大家是否有遇過類似情形。

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貼文一出，網友們幾乎都認為這要求「很正常」，畢竟原PO買了一個之後，另一個可能有賣不出去的風險，況且老闆有先說，並非強迫消費，所以可以接受，「對切的關係」、「時間一晚就比較少人會買那種三明治了」、「有告知，你同意，就OK」、「一份我也吃不飽XD」。

▲網友們見這用料，坦言2個40元很划算 。（圖／翻攝自爆廢公社）

此外，還有網友發現，2份三明治中夾了5條完整的熱狗，賣40元已經算是佛心價了，紛紛跪求店址，「這個完全不偷工減料，買4份都划算」、「這樣40我可以一個禮拜買3次」、「40元我覺得很夠」、「真材實料，佛心」、「好便宜」。

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