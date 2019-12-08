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隊友買便當！她一開紙盒「蛋x5入眼簾」　配菜清一色…網笑炸：剩蛋大餐

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲一打開便當，滿滿的蛋映入眼簾。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

買便當選配菜時，很多人都會挑幾樣不同類型的菜色，像是有蛋就會拿青菜。一名女網友貼出一張老公買的便當照，只見紙盒裝得滿滿的，看起來相當豐盛。但仔細一看配菜，有滷蛋、荷包蛋、菜脯蛋、番茄炒蛋、洋蔥炒蛋，根本是雞蛋特餐，讓網友紛紛笑噴，「混蛋大餐」、「剩蛋大餐」、「滿滿的蛋平台。」

這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，文中直呼「遇到這樣的神隊友，真的只能默默告訴自己『蛋白質、蛋白質、缺乏蛋白質』。」只見隊友似乎是買了一份控肉飯，但在選配菜的時候，不知道為什麼全部都挑有蛋的菜色，除了滷蛋、荷包蛋之外，3格配菜放有洋蔥炒蛋、番茄炒蛋跟菜脯蔥蛋。

請繼續往下閱讀...

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲欸！這便當怎麼都是蛋白質啦 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

一打開便當盒就看傻的原PO超無奈，「蛋蛋蛋蛋……砲轟ㄊ……哼……」照片讓網友秒笑噴，「少個蒸蛋，蛋糕」、「蛋*5」、「少了一個三色蛋」、「回隊友：蛋！營養～」、「蛋的比例高達85%」、「完蛋便當」、「還好沒有給你用蛋炒飯」、「怎麼沒有三色蛋跟蛋花湯」、「一堆蛋白質，哈！是明後兩天的也一起吃嗎？」

不過留言中就有許多雞蛋控現身，「我老公夾這樣給我我會開心欸哈哈哈哈」、「這便當我可以」、「還不錯，沒有我不愛的青菜！ 哈哈」、「有蛋我就喜歡」、「這種的我最愛了」、「我喜歡蛋，給我好了」、「這樣我可以……都是我愛的蛋料理，滷蛋改成蒸蛋就更好笑啦！」

還有人表示，會這樣夾其實很正常，「其實有時候我夾菜也會這樣，在吃的時候才想到，怎麼都是蛋，還想說沒什麼菜所以夾滷蛋或是荷包蛋」、「我上次還真的忘記自己夾了蒸蛋了，結果還夾了一個荷包蛋。」

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