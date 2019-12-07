看不到銀白雪景！監視器一開「武嶺出現粉色告白」　幽默哥笑噴幫截圖

▲沒有銀白雪景，但有粉色告白。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

最近東北季風與冷氣團接力影響，全台溼冷有雨，許多遊客衝武嶺追雪，也有民眾昨（6）日捕捉到冰霰及下雪的唯美畫面。一名男網友今早打開合歡山上的即時影像，想在家一睹為快，然而看到的不是銀白雪景，竟是霸氣又莫名戳笑點的告白。

自從網上提供武嶺的即時影像後，不少網友透過監視器，挖掘各種有趣畫面，包括夜衝大學生搞怪連拍動作、武嶺塞成停車場，現在連告白海報都出現了。

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一名網友在爆廢公社發文笑說，「早起無聊看一下合歡山的即時影像，看到武嶺上滿滿的人，還有這一個......。」只見一位男生拿著粉色海報，上面寫著「吳OO 郡愛妳」，而畫面中另一位穿著黑色大衣的女生，則高舉自拍棒幫忙拍下動人時刻。

▲昨天武嶺還能看到下雪畫面。（圖／翻攝「即時影像監視器」）

儘管畫面中陰雨綿綿，並不見美麗雪景，但這一幕也瞬間引起討論，不少網友笑虧，「郡愛你哦」、「我也有看到」、「重點是那張海報吧」、「看起來很蠢」。

另外，公路總局今（7）日公告，由於路面無結冰現象，原先台14甲線18k（翠峰）至41k（大禹嶺）預警性封閉路段，今早7時全線開放正常通行，車輛不需掛雪鏈，惟台14甲線32k（水晶宮及部分路段）仍有路側殘雪及結冰未溶，已由現場保全人員設置交通錐與警示牌面，敬請用路人經過時減速慢行。

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