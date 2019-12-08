人妻開蓋「氣炸鍋只有薑蒜」超烏龍！2張照找碴：烤雞在哪裡　圈出秒笑噴

▲原PO用氣炸鍋做烤雞，但先生打開沒看到烤雞。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

氣炸鍋是很多家庭主婦的心頭好，一位人妻日前就用氣炸鍋做烤雞，先生準備大快朵頤時，打開蓋子卻沒看到烤雞，便說「我只有看到蒜頭跟薑片。」原PO一查看也傻眼「原來雞已經跟鍋子融為一體」，照片更堪稱大家來找碴「烤雞在哪裡」版本，網友紛紛笑噴，「我也在找雞在哪，這真的完美融入背景了哈哈！」

這位人妻在臉書《爆怨公社》貼出2張照片，和一段自己跟老公的對話：

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老公：烤雞在哪裡？

原PO：在氣炸鍋啊！

老公：哪有？我只有看到蒜頭跟薑片而已啊！

原PO：你是沒開燈嗎？

老公：反正我沒看到，妳自己去拿！

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▲▼嗯？乍看只有蒜頭跟薑片耶！（圖／翻攝自爆怨公社）

聽先生這樣說，原PO也覺得奇怪，便自己打開氣炸鍋查看，這才發現鍋子裡乍看真的只有蒜頭跟薑片，因為烤雞已經被炸得一片焦黑，表面的雞皮還黑得會反光，看上去跟黑色的內鍋完全是一樣的顏色和材質，不細看真的沒發現裡面有一隻烤雞。

這一幕讓原PO哭笑不得，忍不住拿起手機拍下照片，並在文中用hashtag直呼「#原來雞已經跟鍋子融為一體」、「#氣炸鍋是正常的是我的食譜有問題」、「#我的雞身價瞬間漲了10倍」、「#放山雞烤成烏骨雞」。

▲▼原來烤雞在這裡呀 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文PO出1個小時後就吸引4千多人關注，照片讓網友紛紛笑噴，「這個氣炸鍋至少有個好處～～受熱超均勻」、「黑到發亮欸黑金黑金的哈哈」、「妳是不是看到200F以為是200C」、「妳確定那是氣炸鍋？還是焚化爐」、「可以烤這麼黑亮也是不簡單」、「變雞乾了」、「這個雞我以為是陶瓷的。」

不少人也說，這照片根本就是在玩「找找烤雞在哪裡」，「我一開始也只看到蒜頭跟薑而已」、「不好意思，我剛也在找雞在哪」、「笑死，我真的沒看到欸一開始」、「哈哈哈哈！真的沒看到」、「這隻雞有練過！好厲害的障眼法啊」、「我花了30秒找雞。」

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