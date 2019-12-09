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生日送哀鳳11！妹子吃飯掏一支...大器哥苦笑：該送嗎　網嘆「顏色說明一切」

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▲▼出門旅遊行程、拍照一支iPhone 11就搞定。（圖／記者邱倢芯攝）

▲現在好像很流行送新iPhone當禮物。（示意圖／記者邱倢芯攝）

記者張嘉晏／綜合報導

現在禮物都流行送iPhone嗎！一名男網友日前買了iPhone 11要送人生日禮物，怎料吃飯時，女方卻開心炫耀有人前一日送的「11 Pro」，讓原PO的驚喜瞬間變尷尬，不知道到底要不要拿出來送。對此網友們紛紛勸他別送了，「我願意再過一次生日」、「顏色說明一切」。

「我該拿出來送嗎？」一名男網友7日在臉書「爆廢公社」中發文，原來他日前大方買了支綠色iPhone 11，準備送給「那個她」當生日禮物；怎料兩人在吃飯的時候，對方竟然開心拿出更高價、3顆鏡頭的iPhone 11 Pro出來，說是有人前一日送的，讓原PO當下超徬徨，猶豫到底該不該把手上這支送出去。

請繼續往下閱讀...

▲iPhone 11 Pro夜幕綠外觀動眼看與原廠透明保護殼實測 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲已經有人送iPhone 11 Pro了。（示意圖／記者洪聖壹攝）

貼文一出，不少網友都勸他「收手吧」，還紛紛提及自己的生日，希望有機會接收手機，「先卡一個位置」、「我也是12月壽星」、「我明年生日快到了」、「我願意當你女友」、「送我吧！昨天沒人送，放心」、「我不介意再生日一次」。

雖然原PO並未透露對方真實身份究竟為何，也沒有說明最終結果，但不少網友仍開始八卦，猜測送Pro的人到底是誰，還有人發現手機亮點頻頻苦笑，「顏色都買對了，還不明白嗎」、「要注意的是，她是用什麼東西換的」、「工具人排到第幾號了」、「綠綠的，留著自己用吧！反正聖誕節快到了，蠻應景的」、「半價收這個不祥之物」。

▲▼ 大器哥送iPhone11當生日禮物，怎料妹子錢日已經收到一支Pro 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 原PO原文及網友回應。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 大器哥送iPhone11當生日禮物，怎料妹子錢日已經收到一支Pro 。（圖／翻攝自爆廢公社）

此外，還有人開玩笑說，雖然送禮被搶先了，但面子絕不能輸，建議原PO趕快改買iPhone 11 Pro Max打趴對方，或者索性看開，把禮物留給下一個人吧！

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