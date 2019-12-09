投200多「媽夾不到，對不起」女兒懂事笑！暖男台主秒遞上娃娃　人妻感動炸

▲原PO和女兒在夾娃娃機店等老公。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

《冰雪奇緣2》 日前刮起一陣旋風，電影角色不管是艾莎女王、萌角雪寶，都成了小朋友的最愛。一位女網友貼文表示，她在夾娃娃機店等老公的時候，女兒看到機台裡有雪寶的娃娃，就跟她說想要。但原PO花了200多塊還是夾不到，只能跟女兒道歉，沒想到後來別機台的台主就把玩偶夾來送女兒，讓她很感動。

「不知道剛剛那位暖男有沒有在爆廢。」這位媽媽在臉書《爆廢公社》貼文，想感謝暖男台主。她在文中表示，「剛剛在夾娃娃機店等孩子的爸，女兒看到新兒童偶像『雪寶』，跟我表示想要」，但夾藝不精的原PO花了200多塊還是夾不到，只能跟女兒說「媽媽夾不到，抱歉」。

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小女生聽媽媽這樣說，也很懂事沒有吵鬧，只是露出失望的表情，接著就和原PO一起在門口繼續等爸爸。「後來原本在我們旁邊喬機台的台主，不知道什麼時候夾到雪寶而且拿來送我女兒」，女網友說，當下收到娃娃真的又驚又喜，雖然有點猶豫，可是看著對方堅定的眼神也不好意思拒絕，「總之，謝謝你，好心人。」

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▲小女生看到娃娃機台裡有雪寶，心動直呼想要。（示意圖／資料照）

看到貼文後，網友紛紛大讚，「人間處處有溫暖」、「好棒，女兒一定很開心」、「暖，妹妹開心的露出笑容了」、「冷冷的天，暖暖的心」、「小朋友的笑容真的看了心情很好」、「冷冷的天，看到這文，超暖的」、「真的是聖誕老人呢」、「這人真好」、「有時候小孩開心的笑容。並不是以金錢衡量。」

不少爸媽則是留言表示，很多人都其實都很暖，「我也遇過一直夾不到，只好跟小孩說夾不起來別夾了好嗎？後來轉頭走沒多久，就有人追上來說要給我小孩」、「」、「我也常常帶兒子去夾娃娃，也碰過好幾個夾到立馬送給我兒子的」、「上次去夾娃娃機店，我無意跟女兒說有鯊魚小娃娃，也是台主在旁邊看到直接把娃娃送我女兒，很謝謝好心台主。」

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