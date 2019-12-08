　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多上架沙龍香…少女最愛「JO MALONE」一算驚呆　5.7折價引騷動：買！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多年終香水上架，今年的JO MALONE讓網友心癢癢。（圖／翻攝自臉書社團）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）近年年終都會推出專櫃香水，去年有CHANEL、Dior等大牌，幾乎是市價打對折優惠，吸引許多網友求代購。今年好市多一樣也上架香水，這次甚至擺出了著名沙龍香JO MALONE和diptyque，讓網友紛紛驚呼「經典款都可以買，這個價格很可以」、「居然是祖馬龍，不愧是好市多。」

這兩天假日，臉書關於討論好市多商品的社團紛紛有網友貼出照片，討論好市多開始賣香水，就有女網友自稱是香水控，發文直呼「身為香水控從來沒想過會在好市多買香水。diptyque的影中之水還有杜桑淡香水50ml，市價的2/3，聽說剛上架。」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲法國品牌diptyque也很受歡迎。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

另一名女網友則是分享這次的香水價格，「#133434 女性香水系列 1999/瓶，#1195651 女性香水系列 3699/瓶」，她看到的品牌則有「JO MALONE 100ml 3699」、「diptyque 杜桑、影中之水 EDT 50ml 1999」、「miu miu EDP 100ml 1999」、「寶格麗 EDT 100ml 1999」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲JO MALONE。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲diptyque。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲miu miu（左）以及寶格麗（右）。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到這次的香水，留言串引起一陣騷動，因為好市多竟然也擺出「JO MALONE」，「超煩，最好不要去Costco，去了一定全帶」、「真的好便宜，我請香水代購買也要三千多塊（淡香精）」，「經典款都可以買 這個價格很可以」、「 我記得100ml小蒼蘭桃園機場賣4200，原價百貨公司好像5千多，泰國100ml賣3990，價差兩百多吧。喜歡就買，比機場買便宜。」

另外，還有網友分享這次好市多的JO MALONE香味分別是「英國橡木與紅醋栗古龍水、絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水」，讓不少女網友很訝異「黑瓶賣$3699？不可思議」、「市價應該要6500」、「這樣那瓶黑瓶真的很划算」、「這二瓶的味道我都很喜歡，黑瓶的絲絨玫瑰上個星期才托人在韓國免稅店買，也要約台幣3400，所以Costco這個價格很優惠。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲整排的JO MALONE看起來超療癒。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

也有人看了很心動，但不知道所謂的「黑瓶」、「白瓶」差在哪，網友就解答「黑瓶是香精、台灣專櫃價$6500。白瓶是香水、台灣專櫃價$4950。黑瓶香味比較持久。」不過也有人表示，「介意效期的要考慮一下，我查了效期 以JO MALONE絲絨玫瑰與烏木那瓶，以批號查詢，假設效期是三年，就目前只剩8個月。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
吳怡霈禮服「上中下全開」！胸下到骨盆挖2洞…黃豪平：不知要看
獨／恍神衝臨檢站..警開9槍+上銬毆打　酒駕房仲喊冤：沒必要
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手滑點Google地圖「抓姦神鈕」　她震驚逼問！男友秒心虛...直接關機

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

哪一國低調卻實力超強　網一致推爆「2國」：強到嚇死你

15元沙拉吐司是「美乃滋＋吐司」　老闆收1星負評傻眼：草莓吐司有整顆草莓？

心裡一陣毛！台南妹搭區間...詭異男「幹嘛攻擊我」秒肘擊正臉　她爆淚陰影重

煮泡麵要「完整的蛋」！她一看暈倒：我被打敗了　友：不懂你們中南部說法

今年最後一場！雙子座流星雨14日劃天際　「五星級日偏食」年底全台可見

好市多上架沙龍香…少女最愛「JO MALONE」一算驚呆　5.7折價引騷動：買！

叮嚀妻「明天起不能吃牛肉」仍發生慘案　帝爺公：等她出院你就知道了

超好康！除夕飛石垣島55分鐘直達　5日遊5萬元有找

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

謝和弦老婆PO超音波照驚爆懷孕　阿扣交保後...FB貼出「女生影片」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

陳意涵「清理螃蟹」嚇到大叫　一句「拿去放生好了」老公傻眼ＸＤ

吳亦凡「真實體重」曝光！　一看數字傻了...轉眼和潘瑋柏繼續吃ＸＤ

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

煮泡麵要「完整的蛋」！她一看暈倒：我被打敗了　友：不懂你們中南部說法

今年最後一場！雙子座流星雨14日劃天際　「五星級日偏食」年底全台可見

好市多上架沙龍香…少女最愛「JO MALONE」一算驚呆　5.7折價引騷動：買！

叮嚀妻「明天起不能吃牛肉」仍發生慘案　帝爺公：等她出院你就知道了

超好康！除夕飛石垣島55分鐘直達　5日遊5萬元有找

上大號誤入女廁！　門外傳來「海量大媽歡笑聲」…他機智一招無破綻脫身

「屠宰後75天解凍上市」專家揭雞肉進口5關卡...口感鮮度差

冷空氣升級首波強烈冷氣團今晨8.6度急凍　低溫特報擴大11縣市晚間再探10度

愛批評的人眼裡都是負面事物！4招建立「過濾網」防護裹著糖衣的攻擊

百貨公司「內用禁供免洗餐具」　8縣市2020年元旦正式實施

煮泡麵要「完整的蛋」！她一看暈倒：我被打敗了　友：不懂你們中南部說法

高鐵噪音惹民怨！二審逆轉判免賠　通霄城北里長怒：不顧人民死活　

韓國瑜新竹造勢喊2萬人　「椅子精算師」四叉貓抵現場：約4000人而已

美綠卡背後「最殘酷的生命賭注」　醫療保費榨乾人…口袋淺沒權力生病！

不畏清晨低溫　盧秀燕為「護牙馬拉松」鳴槍

香港美國商會主席會長入境澳門遭拒　被要求簽「自願聲明」

屎不沾黏！他發明「神奇塗料」專給馬桶用　能省水還抗菌

經濟內外夾攻　「北水」逢低布局港股　今年低撈2000億港元

珍珠港事件78年！美航母「甘迺迪號」命名典禮　卡洛琳出席「砸碎酒瓶」

23歲渣男一腳踏5船！狂騙350萬「住豪宅+開豪車」…2女崩潰懷孕了

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

生活熱門新聞

5縣市低溫警戒！體感10°C↓急凍　下波時間曝

冷空氣升級首波強烈冷氣團　低溫特報擴大11縣市

15元沙拉吐司　老闆收到負評傻眼

買100萬儲蓄險綁6年　期滿卻只值103萬

新娘房狹如摸乳巷！新人：明要訂婚了

5縣市下探低溫10度！雙北2天29人猝死

怕冷穿褲襪！台南哥黑色美腿驚呆網

台南痛車機車迎親超吸睛

每位家長繳2.4萬裝全校冷氣！　她氣炸：根本獅子大開口

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

搭區間一陣毛！台南妹突遭肘擊正臉

南部媽暖訂寶可夢頭套　林口兒試戴網笑炸

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

百貨禁免洗餐具　8縣市元旦上路

更多熱門

相關新聞

比噴香水更勾人　韓妞飄香3個小心機

比噴香水更勾人　韓妞飄香3個小心機

韓國女生對於外貌形象的維持真的不簡單，不僅穿搭、妝容都要完美，更要隨時散發迷人香氣！除了最簡單的噴香水，韓妞還有3招飄香小心機，不像香水香得那麼刻意，靠近一點才聞得到的香氣，彷彿是天生自然散發出香味，若隱若現的飄散更撩人。

辣媽曝「好市多禁區」　網友狂推！

辣媽曝「好市多禁區」　網友狂推！

媽逛好市多讚「美國人的金爐」很美...糗翻

媽逛好市多讚「美國人的金爐」很美...糗翻

法、俄瘋搶的話題香水　亞洲獨家開賣

法、俄瘋搶的話題香水　亞洲獨家開賣

好市多鵝絨被剛買完就降價！　網更慘：我這還降5000…

好市多鵝絨被剛買完就降價！　網更慘：我這還降5000…

關鍵字：

好市多costco香水JO MALONEdiptyque寶格麗Costco好市多 商品經驗老實說

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

那對夫妻「第2胎流掉了」！Kim心痛：也許他還沒準備好

12星座2020財運！唐綺陽：水瓶倒數第2倒楣犯小人

飢餓哥聽不懂英文　竟將英語妹「斬首開腦配飯吃」

謝和弦私人臉書顯示「單身」！預告今晚台中正常演出

米砂沉寂1個月IG發文反擊！阿乃透露3人秘密給媒體

Hold住姐崩潰曝近況照！

快訊／陳小春宣布應采兒懷第二胎

謝和弦老婆PO出超音波照！胎兒「已經6周大」

米砂公開認愛「交往2個月素人男友」

哪國低調卻超強　網一致推爆2國

張書豪首回應「PO歐陽妮妮性感影片」原因：懂的人就會懂

一尋獲女屍骨狂風起　焚燒冥紙浮現人臉

5縣市低溫警戒！體感10°C↓急凍　下波時間曝

更多

最夯影音

更多
高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」
周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面