好市多上架沙龍香…少女最愛「JO MALONE」一算驚呆　5.7折價引騷動：買！

▲好市多年終香水上架，今年的JO MALONE讓網友心癢癢。（圖／翻攝自臉書社團）

網搜小組／鄺郁庭報導

美式賣場好市多（Costco）近年年終都會推出專櫃香水，去年有CHANEL、Dior等大牌，幾乎是市價打對折優惠，吸引許多網友求代購。今年好市多一樣也上架香水，這次甚至擺出了著名沙龍香JO MALONE和diptyque，讓網友紛紛驚呼「經典款都可以買，這個價格很可以」、「居然是祖馬龍，不愧是好市多。」

這兩天假日，臉書關於討論好市多商品的社團紛紛有網友貼出照片，討論好市多開始賣香水，就有女網友自稱是香水控，發文直呼「身為香水控從來沒想過會在好市多買香水。diptyque的影中之水還有杜桑淡香水50ml，市價的2/3，聽說剛上架。」

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▲法國品牌diptyque也很受歡迎。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

另一名女網友則是分享這次的香水價格，「#133434 女性香水系列 1999/瓶，#1195651 女性香水系列 3699/瓶」，她看到的品牌則有「JO MALONE 100ml 3699」、「diptyque 杜桑、影中之水 EDT 50ml 1999」、「miu miu EDP 100ml 1999」、「寶格麗 EDT 100ml 1999」。

▲JO MALONE。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲diptyque。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲miu miu（左）以及寶格麗（右）。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

看到這次的香水，留言串引起一陣騷動，因為好市多竟然也擺出「JO MALONE」，「超煩，最好不要去Costco，去了一定全帶」、「真的好便宜，我請香水代購買也要三千多塊（淡香精）」，「經典款都可以買 這個價格很可以」、「 我記得100ml小蒼蘭桃園機場賣4200，原價百貨公司好像5千多，泰國100ml賣3990，價差兩百多吧。喜歡就買，比機場買便宜。」

另外，還有網友分享這次好市多的JO MALONE香味分別是「英國橡木與紅醋栗古龍水、絲絨玫瑰與烏木芳醇古龍水」，讓不少女網友很訝異「黑瓶賣$3699？不可思議」、「市價應該要6500」、「這樣那瓶黑瓶真的很划算」、「這二瓶的味道我都很喜歡，黑瓶的絲絨玫瑰上個星期才托人在韓國免稅店買，也要約台幣3400，所以Costco這個價格很優惠。」

▲整排的JO MALONE看起來超療癒。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

也有人看了很心動，但不知道所謂的「黑瓶」、「白瓶」差在哪，網友就解答「黑瓶是香精、台灣專櫃價$6500。白瓶是香水、台灣專櫃價$4950。黑瓶香味比較持久。」不過也有人表示，「介意效期的要考慮一下，我查了效期 以JO MALONE絲絨玫瑰與烏木那瓶，以批號查詢，假設效期是三年，就目前只剩8個月。」

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