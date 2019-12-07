沒表明身分？「完整對話」狠打臉陳宜民！女警：我是保六的

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委曾銘宗、陳宜民等人率領黨內立委及市議員6日前往外交部抗議，聲稱要為外交官討公道。沒想到抗議過程中卻是頻頻動粗，其中，陳宜民不但拍掉女警帽子、甚至動手把對方推下階梯。不過，事後陳宜民卻是辯稱女警沒表明身分，自己才會有後續動作。然而，根據曝光的影片及完整對話，女警當下其實有明確表明身分，「我是保六的。」

保六總隊7日曝光一支近距離影片。還原現場畫面，一名新進外交人員被曾銘宗、林德福、林金結等人層層圍剿，不斷質疑他的身分。這時，女警上前想要幫忙，卻被陳宜民攔下，怒問她，「妳是哪個單位？出去！妳是哪個單位？」

陳宜民事後辯稱，對手拍打女警帽子，以及動手推對方等舉動，都是因為女警沒有表明身分。然而，事實是，當下女警表明身分，「我是保六的」。不過，陳宜民持續追問「妳是哪個單位？哪個單位？」不斷怒嗆，「妳是什麼？滾出去」。接著便動手狠推女警，讓女警一連跌落三節階梯，畫面非常驚險。

根據保六總隊公布之影片曝光完整對話。陳宜民先問，「妳是哪個單位？出去，妳是哪個單位？」女警回答，「我是保六的。」陳宜民不放棄，持續怒嗆，「保六？出去，你是負責這邊的警衛嗎？你不是的話，你滾出去！保六？保六離開，保六怎麼會在這邊。」

從曝光的現場對話，狠打臉陳宜民稱女警沒表明身分的說法。民進黨7日下午也召開記者，怒批陳宜民說謊。