急救教育融入素養教學　陳芬茹「安妮實驗室」教案獲教育部肯定

▲陳芬茹老師以「安妮實驗室：急救學起來」教案，榮獲教育部114學年度素養導向教學示例肯定。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

素養導向教學不只是課程設計，更是改變學生學習方式的重要關鍵。教師陳芬茹以「安妮實驗室：急救學起來」教案，榮獲教育部114學年度「議題融入素養導向教學評量教案示例」肯定，展現將生命教育深度融入課堂的教學實力，為全國高中職急救與素養教育樹立優質典範。

該教案以高中職一年級學生為對象，結合健康與護理課程內容，將生命教育核心價值自然融入學習歷程。課程中創新導入QCPR APP即時回饋系統，搭配Kahoot互動平台，讓學生在實作中即時檢視CPR按壓深度、頻率與正確性，並透過競答與反思活動，加深對哈姆立克法等急救技能的理解與熟練度。

陳芬茹老師表示，希望學生不只是「會做動作」，更能理解急救行動背後所承載的生命意義。透過情境式學習與多元評量設計，引導學生思考當下選擇與行動，培養面對緊急狀況時勇於伸出援手的責任感與公民素養。

審查委員、教育學者湯仁燕教授指出，該教案整體設計理念清楚、結構完整，兼具創新與可行性，能有效運用多元評量方式，引導學生從技能學習延伸至價值思辨，具高度推廣價值。

教育部表示，此次獲選作品將於群科中心網站公開分享，提供全國教師作為素養導向教學與急救教育的重要參考。透過優質教案的交流與擴散，期待讓更多學生具備正確急救知能，共同守護校園安全，讓教育真正成為守護生命的力量。