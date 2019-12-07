陳宜民推女警　民進黨怒嗆藍營：去年拿境外假消息罵外交部！今年又推員警

▲民進黨發言人李晏榕召開「粗暴推女警 強行闖公署，陳宜民等國民黨立委脫序作秀 應立即道歉」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委曾銘宗、陳宜民率領黨內立委及市議員6日前往外交部抗議，聲稱要為外交官討公道，沒想到抗議過程中卻是頻頻動粗，不但圍剿外交官，還動手推女警。對此，民進黨7日下午召開記者會，怒嗆陳宜民應該要出來道歉。民進黨立委林靜儀批評國民黨，去年拿著假消息罵外交部，今年又暴力推打員警。

林靜儀表示，立委有監督行政單位的責任，不過，去年關西事件，國民黨黨團包含陳宜民，拿著假消息責罵外交部，事後NHK證實假消息來自中國大陸，當時這些委員一句道歉都沒有，現在又拿著這件事情到外交部大聲咆哮。

林靜儀說，在野黨要衝撞有爭執可以了解，但為於公務員的辱罵，這不是立委該做的，立委要做的是修法，民進黨發現假消息傷害台灣，說要修法，國民黨黨團對於要遏止假消息，只有四個字回應，叫做「反對到底」。

林靜儀痛批，「昨天又推打員警！陳宜民還是大學副校長出身，你的學生都替你感到可恥，天氣很冷，急診室非常缺床，你們夾到手需要躺在床上、坐輪椅？不要這樣浪費醫療資源，作秀作夠可以了。」

民進黨發言人李晏榕怒嗆國民黨，根本是在消費悲劇、消費警察，面對一個女性警員如此暴力，如果對方是男警難道還敢如此動作？她痛批，此舉不但是妨礙公務，同時也是性別歧視。

針對曾銘宗、林德福等國民黨立委在外交部大廳質疑外交官身分，甚至動手架住外交部官員等行為。李晏榕強調，這已經觸犯刑法強制罪，「不清楚他們官威到底多大？基層公務員、外交官，他們只是在做自己的工作，這些暴行應該受到全民譴責。」

另外，面對媒體提問，民進黨立委也曾經有動手的紀錄，李晏榕回應，司法前不分藍綠，過去綠營委員若有動手紀律，也已經在司法上付出他們的代價，對於暴力行為給予譴責，這是民進黨基本態度。